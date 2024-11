Mani Reggo sofre derrota em processo de união estável contra Davi, do BBB 24

A empreendedora Mani Reggo sofreu a primeira derrota no processo que move contra o ex-BBB Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24. No mês passado, Mani entrou na Justiça pedindo o reconhecimento da união estável com Davi, após viver um ano e meio com ele. Os dois se separaram após o ex-motorista de aplicativo vencer o reality show.

Além do pedido de reconhecimento de união estável, Mani pediu uma indenização de R$ 450 mil e solicitou o bloqueio dos bens de Davi, alegando que ele estaria gastando de maneira excessiva.

Veja também Zoeira Mani Reggo pede reconhecimento de união estável com Davi do BBB 24 na Justiça Zoeira Mãe de Davi critica Mani Rego após ela entrar na Justiça pedindo reconhecimento de união estável

No entanto, a Justiça da Bahia julgou improcedente um dos pedidos da ação. Isso porque, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a juíza responsável pelo processo afirmou que será preciso ouvir a defesa de Davi antes de tomar qualquer decisão.