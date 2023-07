Mãe de Eduardo Costa exibe resultado de harmonização facial e se lança como influencer

A mãe do cantor sertanejo Eduardo Costa, Maria Costa, usou as redes sociais para mostrar as mudanças após aderir a uma nova harmonização facial. Com o procedimento, ela mexeu no rosto e adotou lábios mais preenchidos, o que chamou atenção dos seguidores

Maria Costa possui um canal no YouTube, no qual publica diversos vídeos com o intuito de ingressar no ramo de influenciadora digital. No Instagram, além disso, ela usou uma postagem para divulgar os trabalhos que tem feito na Internet.

Veja:

"Se precisar divulgar alguma loja, qualquer coisa, convide Maria Costa, que ela vai estar aí fazendo um trabalho pra você. Na loja, na venda de um imóvel, de um carro, o que for, estarei eu lá", disse a mãe do artista.

Reações na web

A mudança, no entanto, não virou unanimidade entre os seguidores. Isso porque alguns afirmaram que ela está bonita, enquanto outros opinaram que a harmonização não teria caído tão bem assim às feições dela.

"O povo gasta muito dinheiro pra ficar desfigurado", disse uma seguidora em um comentário negativo. Além dela, outra pessoa opinou que o visual anterior, mais natural, seria melhor do que o escolhido por Maria.

Ainda assim, vários seguidores defenderam o direito de escolha da mãe de Eduardo Costa. "Como tem pessoas que não respeitam as outras. Triste ver comentários desnecessários de outras mulheres", disse uma, declarando apoio a Maria.