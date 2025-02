Luciana Braga, atriz que viveu Imaculada em 'Tieta', fala sobre a mudança radical no visual aos 62 anos; veja

Esqueça as madeixas negras e onduladas de Imaculada, personagem de Luciana Braga em "Tieta". Aos 62 anos, a atriz resolveu radicalizar no visual e apareceu recentemente com cabelo curto e platinado.

O motivo por trás da transformação está ligado aos fios brancos. "Na época em que eu fazia a Imaculada, já tinha cabelo branco. Tentei escondê-los a vida inteira. Agora, resolvi assumir. Mas, ao invés de fazer a transição, eu descolori e vou deixar o branco natural aparecer", disse ela em entrevista ao Uol.

A mudança fez a atriz se questionar se passaria uma imagem de mais velha para o público. A aceitação, porém, conforme conta, foi máxima. "Estou achando ótimo".

Repercussão da reprise

Exibida entre o fim de 1989 e 1990, "Tieta" é considerada uma das maiores audiências da TV brasileira. Ambientada em Santana do Agreste, cidadezinha localizada às margens de Mangue Seco, no Agreste nordestino, a novela conta a história da jovem do título, interpretada por Betty Faria. Ela contraria a moralidade do pequeno lugar por ser sensual, rebelde e de espírito livre.

Imaculada, por sua vez, é vendida pelos pais para o Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura), mas se recusa a aceitar esse destino. Foge e cai na Casa da Luz Vermelha, mas também se afasta da prostituição. Ao longo da trama, apaixona-se por Ricardo (Cássio Gabus Mendes).

A Globo atualmente reprisa a produção no Vale a Pena Ver de Novo, algo também comentado por Luciana Braga. "Está sendo um sucesso. Tenho recebido mensagens muito carinhosas de pessoas que já tinham visto e de outras mais novas que não conheciam e estão tendo a oportunidade de assistir pela primeira vez", festeja.