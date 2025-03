Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de março

A Lua chega em Virgem e começa a se preparar para sua fase cheia, iluminando o que precisa de ordem e ajuste. Dentro de uma lunação pisciana, essa Lua vem como um chamado à consciência prática: como transformar sonhos em realidade? Como alinhar inspiração com execução? Em meio ao simbolismo de Peixes, que dissolve limites e abraça o imaterial, Virgem traz o olhar crítico e a necessidade de colocar as mãos na massa. Hoje também amanhecemos sob a conjunção do Sol com Saturno em Peixes, um aspecto que pede maturidade diante da vida, convidando-nos a estruturar nossos desejos, lidar com responsabilidades e compreender as restrições que nos desafiam a crescer.

Signo de Capricórnio hoje

O dia traz reflexões sobre crenças, estudos e expansão pessoal. O Sol com Saturno pode fazer você perceber que precisa de mais estrutura para crescer. Está aprendendo algo novo? Está disposto a assumir as responsabilidades que seus sonhos exigem? A Lua em Virgem sugere que a organização e o foco nos detalhes podem fazer toda a diferença agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.