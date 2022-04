Luana Piovani compartilha post que critica programa de emagrecimento de Maíra Cardi

Luana Piovani compartilhou em seus stories do Instagram uma publicação que critica Maíra Cardi, esposa do ator e finalista do BBB 22, Arthur Aguiar. O texto fala sobre a empresa da influenciadora, que tem um programa de emagrecimento.

"Maíra Cardi é coach e cobra caro para dar esse tipo de 'conselhos' para mulheres. E, no ramo que a tornou famosa, ensina técnicas de emagrecimento baseadas, por exemplo, no jejum. Uma prática perigosíssima que pode incentivar a bulimia e anorexia. E não, ela também não é nutricionista e nem médica endocrinologista", diz o post compartilhado por Luana.

A empresária e ex-BBB já foi alvo de Piovani em outra ocasião, quando a atriz publicou em suas redes sociais falando sobre as traições de Arthur. Na ocasião, Maíra respondeu dizendo que Luana não poderia falar sobre o assunto, por ela ter traído publicamente Rodrigo Santoro enquanto namoraram.

Legenda: Post compartilhado por Luana critica empresa de Maíra Cardi Foto: Reprodução Instagram

"Luana, não gostei do seu posicionamento. Foi feito o fato de você falar dessa maneira, 'escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher'. Você não tem boca para isso, você traiu também! Você também admitiu que traiu, que se sentiu culpada. Quem tem telhado de vidro fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Pelo meu marido, pela minha família. Você quando traiu o Rodrigo saiu em tudo quanto lugar. Fique quieta sobre esse assunto", disse Maíra na época.