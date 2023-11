Letícia Cazarré divulga foto da filha e se surpreende com avaliação dos fãs: ‘Como ela cresceu’

Após surgir nas redes sociais afirmando a esperança que possui na recuperação da filha, nesta segunda-feira (13), a stylist Letícia Cazarré usou novamente o Instagram, nesta quarta-feira (15).

Dessa vez, ela mostrou a filha em um carrinho.com os dizeres: "Little princess" (pequena princesa). Ela não esperava, porém, o carinho que iria receber na postagem, com os seguidores expressando o quanto a pequena Maria Guilhermina cresceu. A bebê, de um ano, é a quinta filha da stylist com o ator Juliano Cazarré.

Veja também

“Como cresceu!!! Linda, Deus te abençoe e proteja!”, comentou uma fã. “Como ela cresceu! Lindona!”, escreveu outra. “Que grande”, se surpreendeu uma seguidora.

"Como cresceu essa bênção. Vocês são privilegiados! Deus confia muito nos pais especiais. Meu neto tem Down, eu agradeço a Deus pela confiança. Minha filha é uma mãe maravilhosa. (...) Deus e Nossa Senhora está presente na vida de vcs!!!", expressou mais uma pessoa.

Desabafo e fé

Letícia Cazarré falou na segunda-feira que os médicos no Brasil, em nenhum momento, falaram que Maria Guilhermina não pode ser capaz de recuperar parte ou todas as funções.

A menina já passou por algumas cirurgias e tem lesões decorrentes da Anomalia de Ebstein, condição rara no coração.

A stylist fez o desabafo impulsionada pelo caso que repercutiu mundialmente da menina Indi Gregory, de oito meses, que morreu nesta segunda-feira (13), devido a uma doença mitocondrial incurável. Ela teve o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva, na Inglaterra.