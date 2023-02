Leonardo DiCaprio não está namorando modelo de 19 anos, diz site

Segundo o site TMZ, o ator Leonardo DiCaprio, 48, não está namorando a modelo Eden Polani, de 19 anos. Os rumores do relacionamento começaram na última semana, após os dois serem vistos saindo juntos de uma festa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Uma fonte próxima ao ator disse ao TMZ que apesar de também terem circulado fotos dos dois sentados um ao lado do outro na mesma festa, eles não estão namorando, e nem são um casal. A fonte reforçou que eles estavam apenas no mesmo grupo de amigos. “Só porque Leo pode estar conversando ou sentado com uma garota não significa que ele está namorando ela”, disse a pessoa.

Leonardo DiCaprio terminou o namoro com Camila Morrone, de 25 anos, no ano passado, após quatro anos juntos. Desde então, seu nome é apontado como affair de outras celebridades, como Gigi Hadid e a atriz Victoria Lamas.

A fonte do TMZ reforça que DiCaprio não quer nada sério no momento. O ator tem uma fama de namorar mulheres muito mais jovens que ele, inclusive terminando com quase todas antes que elas atinjam os 25 anos de idade.

Críticas

Leonardo DiCaprio foi bastante criticado nas redes sociais após o suposto namoro com Eden. Internautas compararam a diferença de idade entre DiCaprio e a modelo com a dos atores Pedro Pascal e Bella Ramsey, da série “The Last of US”, de 47 e 19 anos, respectivamente.