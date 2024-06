Leilão de Neymar tem partida de pôquer com jogador por R$ 100 mil; veja valores mínimos dos lances

Neymar Jr, atual jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, promove na noite desta segunda-feira (3), na Zona Sul do Rio de Janeiro, a quarta edição do leilão beneficente dedicado à arrecadação de fundos para seu instituto.

O jogador movimentou as redes sociais nos últimos dias devido à polêmica envolvendo a atriz Luana Piovani, com direito a troca de farpas públicas no Instagram. Além disso, o suposto envolvimento de Neymar no projeto de "privatização" das praias vem dando o que falar entre os internautas.

Veja também Zoeira Família de Mamie Laverock diz que corpo da atriz 'estilhaçou' após cair do 5º andar Zoeira Marcello Antony deixa carreira de ator e anuncia novo emprego como corretor de imóveis de luxo

24 lotes com itens raros, produtos de luxo e experiências exclusivas com celebridades estarão à venda no leilão deste ano. Em 2023, o evento arrecadou cerca de R$ 10 milhões.

Os itens leiloados vão desde a camisa do último jogo de Pelé até uma partida de tênis contra Ronaldo Fenômeno, que será disputada na casa do ex-jogador.

Além de Neymar, outras celebridades marcarão presença no evento. Nomes como Tiago Leifert, Rodrigo Faro e Carlinhos Maia foram anunciados através do perfil oficial do Instituto Neymar Jr. no Instagram.

O mínimo a ser gasto no leilão será R$ 20 mil, sendo esse o valor mínimo para abrir ps lances por um camarote para 12 pessoas no show do roqueiro britânico Eric Clapton em São Paulo ou por um cruzeiro nos Emirados Árabes Unidos para um casal.

Já o item mais caro à disposição dos arrematantes é um relógio Hublot doado por Faustão, derivado de uma leva de 50 unidades produzidas pela marca no mundo. O valor mínimo será de R$ 250 mil.

Confira os lotes que serão leiloados