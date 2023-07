Kylie Jenner encontra Jordyn Woods, apontada como pivô de separação da irmã, Khloé

Kylie Jenner foi flagrada pela imprensa internacional, no último sábado (15), em um restaurante em Los Angeles com Jordyn Woods. O reencontro das "ex-melhores amigas" aconteceu quatro anos após Jordan ter tido um affair com o jogador de basquete Tristan Thompson, na época namorado de Khloé Kardashian, irmã de Kylie.

Conforme quem viu a dupla, elas estavam sorridentes e bem-humoradas, sem se importar de serem vistas em público, e teriam deixado o restaurante juntas, no mesmo carro.

Kylie e Jordyn têm 25 anos e cresceram juntas. Quando a traição aconteceu, Jordyn acabou excluída do convívio da família Kardashian-Jenner.

Atualmente, ela namora o jogador de basquete Karl-Anthony Towns. Já Khloé perdoou a traição de Tristan Thompson. Eles tiveram um segundo bebê, no fim de 2022, mas romperam logo em seguida.

Traição admitida

Em março de 2019, Jordyn Woods admitiu a traição durante participação no programa “Red Table Talk”, da atriz e apresentadora Jada Pinkett Smith. “Foi um beijo nos lábios, não envolveu língua. Não teve pegação. Não acho que ele esteja errado, porque eu me coloquei naquela posição. Quando envolve álcool, as pessoas fazem atitudes estúpidas”.

Khloé reagiu à entrevista no Twitter, e disse que ela acabou com sua família. “Por que você está mentindo, Jordyn Woods? Se você vai tentar se salvar vindo a público, ao invés de primeiro me pedir desculpas de forma privada, pelo menor seja honesta sobre a sua história. Aliás, você é a culpada pela destruição da minha família”.