Kourtney Kardashian anuncia gravidez durante show do marido Travis Barker

A empresária Kourtney Kardashian, 44 anos, anunciou estar grávida do primeiro filho com o baterista Travis Barker, 47 anos, durante o show do músico, na última sexta-feira (16). O integrante do Blink-182 estava se apresentando em Los Angeles, quando a esposa ergueu um cartaz com a informação: "Travis, estou grávida".

O vídeo do momento foi compartilhados nas redes sociais dela. Após a revelação, Travis desceu do palco e beijou a esposa na frente de diversos fãs. Esse será o primeiro filho do casal, mas a quarta criança da empresária.

Os dois estavam tentando engravidar há meses, chegando a realizar tratamento com fertilização in vitro e fazer uso de remédios à base de ervas. No entanto, diante das tentativas frustradas, admitiram que tinham "desistido".

Durante o episódio de "The Kardashians" do dia 25 de maio, Kourtney detalhou: “Terminamos oficialmente com a fertilização in vitro. Amaríamos um bebê mais do que qualquer coisa, mas eu realmente acredito no que Deus tem reservado para nós. Se for um bebê, então acredito que vai acontecer.”

Relacionamento

Kourtney e Travis noivaram em outubro de 2021. Em fotos no Rosewood Miramar Hotel em Montecito, Califórnia, o casal foi visto cercado de flores e velas. Abraçados, os dois foram fotografados aos beijos.

"Para sempre", declarou Kourtney na legenda do post no Instagram. O casal finalizou a noite com um jantar romântico que contou com a presença dos familiares de ambos.

Conforme o portal O Fuxico, a gravidez de Kourtney foi anunciada um ano após os dois se casarem na Itália com a presença de amigos e familiares.