Kourtney Kardashian e Travis Barker ficam noivos: 'Para sempre'

A empresária Kourtney Kardashian, 42, e o baterista Travis Barker, 45, estão noivos. A informação foi divulgada pelo casal no Instagram, neste domingo (17). As irmãs da empresária, Kim, Kendall e Kylie foram algumas das convidas presente e registraram o momento nas redes sociais

Em fotos no Rosewood Miramar Hotel em Montecito, Califórnia, o casal foi visto cercado de flores e velas. Abraçados, os dois foram fotografados aos beijos.

"Para sempre", declarou Kourtney na legenda do post no Instagram. O casal finalizou a noite com um jantar romântico que contou com a presença dos familiares de ambos.

Kourtney Kardashian e Travis Barker assumiram relacionamento em fevereiro deste ano. Eles publicaram foto de mãos dadas em um carro para informar aos seguidores nas redes sociais a união. A imagem recebeu mais de 4 milhões de curtidas

Anel valioso

Legenda: Anel de noivado dado por baterista Travis Barker Foto: Reprodução/Instagram

Max Stone, especialista em joias ouvido pelo jornal britânico Daily Mail, avaliou o presente em US$ 1 milhão — aproximadamente R$ 5,5 milhões.

O anel conta com grande diamante oval colocado sobre uma fina faixa de prata. De acordo com o especialista de anéis de noivado, Max Stone, acredita-se que a joia possua oito quilates e seja da "mais alta qualidade".