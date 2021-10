Junior Lima anuncia o nascimento da filha Lara: 'dose gigantesca de amor'

Junior Lima anunciou o nascimento da segunda filha com Mônica Benini por meio de publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (14). A pequena Lara veio ao mundo no último domingo (10), e é irmã de Otto, filho mais velho do casal, de 4 anos.

"E não é que chegou o momento tão esperado aqui em casa? Lara nasceu no dia 10/10, super saudável! Não consigo descrever o tamanho da felicidade!", escreveu o artista, que ficou famoso com a dupla Sandy & Junior, na legenda do Instagram.

Legenda: Junior Lima compartilhou a primeira imagem da filha quatro dias após o nascimento Foto: reprodução/Instagram

Ainda conforme a publicação de Junior, o ambiente familiar ficou repleto de "uma dose gigantesca de amor". "A sensação é de completude e de uma gratidão sem fim. Obrigado, filha, desde já! Seja muito bem-vinda à nossa família!", finalizou.

Enquanto isso, Monica deu detalhes do nascimento da menina, lembrando que ela nasceu às 2h17 e mostrando parte do processo de amamentação.

"Chegou mostrando que não veio para completar nossa família à toa. Já ressignificou, transformou e ensinou um tanto…", disse a mãe. Para celebrar, fãs e amigos deixaram comentários carinhosos sobre a novidade. Veja a publicação de Mônica:

Foto: reprodução/Instagram