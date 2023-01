Juliana Nalú posta foto na Antártida e aumenta rumores de affair com Lewis Hamilton

A modelo brasileira Juliana Nalú alimentou rumores de que estaria se relacionando com o piloto britânico Lewis Hamilton, nesta sexta-feira (6).

Nalú compartilhou fotos em uma viagem à Antártida - onde Hamilton também está. A publicação nos stories, que foi apagada, mostrava a modelo à beira de uma piscina, usando um biquíni preto.

Legenda: Juliana Nalú compartilhou foto na Antártida e apagou em seguida Foto: Reprodução

Os internautas logo relacionaram Nalú a um vídeo que mostra Hamilton em uma banheira de hidromassagem, ao lado do atleta olímpico Shaun White.

Uma jovem com o biquíni preto semelhante ao usado por Nalú aparece próxima do piloto na imagem, mas não tem o rosto revelado.

Além disso, o perfil no Instagram 'Deuxmoi' compartilhou o relato anônimo de que Juliana teria passado o Réveillon na Antártida com Shaun e sua esposa, a atriz Nina Dobrev. O relato, não confirmado, diz ainda que a modelo teria se relacionado com o ator Jared Leto.

A possibilidade de Hamilton e Nalú juntos agradou fãs e internautas. Alguns lembraram do namoro da modelo com o rapper Kanye West, que terminou em dezembro.

"Lewis e Juliana Nalú dão um baita casal", disse um internauta. "Ir de Kanye West a Lewis Hamilton em alguns meses… isso é o que eu chamo de glow up", brincou outro.