Johnny Hardwick, dublador do personagem Dale Gribble em 'O rei do pedaço', morre aos 64 anos

Dublador da série de animação "O rei do pedaço" ("King of the hill"), o estadunidense Johnny Hardwick morreu aos 64 anos na última terça-feira (8). Conforme o site TMZ, a polícia descobriu o corpo após ser chamada para checar a residência do artista no Texas, nos Estados Unidos.

A causa da morte não foi divulgada, e não há suspeita de um crime. O dublador ficou conhecido por dar voz ao personagem Dale Gribble, melhor amigo do protagonista Hank Hill.

A série foi ao ar entre 1997 até 2010. Além da amizade com Hank, Dale também também era obcecado por teorias da conspiração.

Carreira do artista

A carreira de Johnny iniciou fazendo standups em 1990. Posteriormente, apareceu no programa "The Jon Stewart Show". As informações são do g1.

O dublador também fazia vídeos para um canal no YouTube com versões diferentes de canções.