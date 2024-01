João Guilherme deixa de seguir Jade Picon e diz: ‘Fazendo isso por mim’

O ator João Guilherme deixou de seguir a ex-namorada, Jade Picon, no Instagram, e com a repercussão do “unfollow”, acabou tendo que se pronunciar sobre o assunto.

“Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpa no meu Instagram, deixar conteúdos que eu realmente consuma. Só isso. Estou fazendo isso por mim. No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa. Não precisa confabular…”, escreveu ele no X (antigo Twitter), na terça-feira (23).

Jade também não segue mais o ex-namorado. Eles namoraram por três anos e terminaram em 2021. Desde então, têm o discurso de seguir com a amizade.

Nos últimos tempo, surgiram boatos de que João estaria vivendo um affair com a atriz Bruna Marquezine, o que ainda não foi comentado por nenhum dos atores.