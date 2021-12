Ivete Sangalo canta com Roberto Carlos em especial nesta quarta (22): 'Uma honra'

Ivete Sangalo sobe ao palco do Especial Roberto Carlos para cantar ao lado do rei, em exibição na TV Globo na noite desta quarta-feira (22). A cantora compartilhou uma foto ao lado de RC no Instagram e se declarou ao artista: "Que honra fazer parte desse momento".

"Cantar com esse super compositor e cantor é sempre um prazer e uma felicidade sem fim", escreveu 'Veveta'

Veja trecho da apresentação:

Especial Roberto Carlos

A baiana, e outros artistas, cantam no Especial Roberto Carlos - Reencontro às 22h20 desta quarta, após a novela "Um Lugar ao Sol".

Os convidados são: Jota Quest, Erasmo Carlos e Wanderléia, Fafá de Belém, Liah Soares, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Zeca Pagodinho e o casal Sandy e Lucas Lima, além de integrantes do coral Resgate Para A Vida.