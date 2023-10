Ísis e Giovanni são irmãos em Elas por Elas? Teste de DNA do casal será revelado na trama

Ísis (Rayssa Bratillieri) colocou em espera seu relacionamento com Giovanni (Filipe Bragança) enquanto espera o resultado de DNA que pode comprovar que eles são irmãos. A adaptação de Alessandro Marson e Thereza Falcão, mostrará o parentesco do casal no capítulo que irá ao ar no próximo sábado (16), em Elas por Elas, folhetim das 18h, da TV Globo.

Veja também

No remake de Cassiano Gabus Mendes, a personagem de Bratillieri ouviu de Adriana (Thalita Carauta), sua mãe, que poderia ser filha de Jonas (Mateus Solano), a jovem não descansou. Determinada a obter uma resposta, a ativista conseguiu um fio de cabelo do personagem Bragança para a realização do exame.

Ísis e Giovanni são irmãos?

Interpretada por Thalita Carauta, Adriana, mãe de Ísis, aconselhará a filha a esclarecer a tensão sobre exame assim que obter o resultado. Para comprovar que não são irmãos, a garota irá beijar Giovanni.

Após o beijo, o playboy irá apresentar a ativista a sua família como namorada. Helena, mãe super protetora de Giovanni, interpretada por Isabel Teixeira, ficará irritada com a chega de Ísis em suas vidas.

A filha de Sérgio (Marcos Caruso) irá discutir com a nora que deixará o mauricinho com raiva. Ele, então, irá revelar ao seu pai que Ísis chegou a cogitar ser filha dele.

Giovanni pode não ser filho de Jonas em Elas por Elas

Na versão de Cassiano Gabus Mendes, os bebês de Helena e Adriana foram trocados ao nascerem. Contudo, Alessandro Marson e Thereza Falcão, alteraram a versão criando um novo mistério.

O fato do teste de DNA ser incompatível entre Ísis e Giovanni não comprova que Jonas é o pai do garoto. Nos próximos capítulos da nova trama surgirá a enfermeira Míriam (Paula Cohen), que confrontará Sério e irá ameaçar revelar tudo para sua filha e genro sobre o nascimento de Giovanni.