Isabel Fillardis homenageia filho pelo seu aniversário de 21 anos: 'Força e aprendizado'

A atriz Isabel Fillardis fez uma homenagem para o filho, Jamal Anuar, na terça-feira (28), pelo aniversário de 21 anos dele. Jamal nasceu com a Síndrome de West, doença neurológica rara que causa espasmos epiléticos recorrentes.

“Eu posso dizer que essa canção 'Bem Simples' foi a primeira comunicação com Jamal. Todas as vezes que eu não conseguia entender o que ele queria, e ficava angustiada, eu simplesmente cantava essa música e ele parava e sorria. São 21 anos, minha gente! 21 anos de força, resiliência, aprendizado, esperança e amar. Feliz vida, meu filho”, escreveu a atriz na legenda do vídeo postado no Instagram, com várias imagens dos dois.

Isabel ainda é mãe de Analuz, 23 anos, e de Kalel, de 10. Em entrevista recente ao podcast de Manoel Soares, no YouTube, a atriz contou que os três filhos tem neurodiversidade.

“Tenho três filhos com neurodiversidade. Essa é nova (risos). Eu descobri que eu sou mãe atípica três vezes há muito pouco tempo. O Jamal, que todo mundo já conhece, teve Síndrome de West”, disse, dando detalhes da síndrome:

“É uma síndrome neurológica que quando a criança nasce, por volta dos 4, 5 meses, mais ou menos, ela tem pequenos espasmos, e esses espasmos são microconvulsões, é um tipo de epilepsia. E aí, se a criança não para aquele processo, ela vai retardando o processo cognitivo dela, ela vai esquecendo. É como se fosse um programa de HD de um computador, que dá reset, e ele vai esquecendo. Se não para, ele não evolui”.

Isabel ainda explicou que a filha mais velha foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, e o caçula com autismo.