Internautas reagem a apagão nacional nas redes sociais; veja memes

Por volta das 8h30 desta terça-feira (15), estados do Norte e Nordeste foram atingidos por falta de energia elétrica. Cidades do Sul e Sudeste também foram afetadas pelo apagão nacional. A interrupção ocorreu devido à abertura da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência, contudo, continuam sendo apuradas. Internautas aproveitaram o momento para encher as redes sociais com memes.

O estado de Roraima não registrou queda de energia e internautas utilizaram o humor para comentar o assunto. "Roraima hoje na hora do apagão: Ué? Aqui tá tudo certo", escreveu uma internauta. "Roraima não participa de nada", escreveu outro usuário escreveu

"Teve apagão no Brasil todo, menos na empresa onde eu trabalho", escreveu um internauta com uma foto escrita: "apesar da falta de energia, estamos funcionando".

Veja memes