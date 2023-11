Influenciadora morre após ser internada por anemia falciforme; veja sintomas da doença

A influenciadora baiana Jeane Passos dos Santos morreu nesta quinta-feira (16) após ser internada por complicações da anemia falciforme. A informação foi divulgada através das redes sociais da blogueira.

Jeane ficou conhecida pelos conteúdos de moda e beleza. No dia 15, a equipe da influenciadora havia publicado um comunicado afirmando que ela havia sido internada.

"Venho por meio dessa nota, por respeito aos seguidores e parceiros, comunicar que Jeane está internada por complicações de anemia falciforme. Neste momento, ela está impossibilitada de acessar o celular. Peço orações por ela, para que Deus restaure a sua saúde", diz o texto.

No dia seguinte, a morte da blogueira foi confirmada. O velório aconteceu na tarde desta quinta-feira, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

O que é anemia falciforme?

Segundo o Ministério da Saúde, a anemia falciforme é uma doença genética e hereditária que acontece quando há uma mutação no gene que produz a hemoglobina (HbA), fazendo surgir uma hemoglobina mutante denominada S (HbS), que é de herança recessiva.

Pessoas com a doença têm as hemácias (glóbulos vermelhos do sangue) em formato de “meia-lua” ou “foice”, quando a forma adequada seria redonda, por isso o nome "falciforme".

Devido ao formato, os glóbulos vermelhos têm dificuldade de passar pelos vasos sanguíneos e oxigenar o corpo, o que causa má circulação em quase todo o corpo.

Os principais sintomas são: crises de dor, icterícia, anemia, infecções, síndrome mão-pé, crise de sequestração esplênica, acidente vascular encefálico, priaprismo, síndrome torácica aguda, crise aplásica, ulcerações, osteonecrose, complicações renais, oculares, dentre outras.