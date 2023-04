Influenciadora Julia Olympio retira banners de 'Patolino' desaparecido após mensagens de ódio

Após o pato 'Patolino' desaparecer dentro de um condomínio, a dona do pet Julia Olympio pendurou diversos cartazes pela cidade Mogi das Cruzes, localizada na Grande São Paulo, anunciando recompensa de R$ 30 mil para quem encontrasse animal. No entanto, retirou os banners depois de receber mensagens de ódio.

"As pessoas encontram qualquer marreco-de-pompom e me mandam falando que é o Patolino. São milhares de ligações e mensagens todos os dias e isso só começou depois que eu coloquei os banners. Eu conheço os detalhes do Patolino, detalhes que fazem ele ser diferente dos outros", detalhou Julia, que também é influenciadora digital.

Ela ainda tem recebido trotes e ataques nas redes sociais. "Tanto comentário desnecessário... Qual a dificuldade das pessoas entenderem que eu tenho o Patolino como um filho? Como não amar um bichinho tão companheiro?", questionou nas redes sociais.

Julia Olympio Influenciadora "Em duas horas que fiquei com o celular (usado somente para as buscas) desligado, recebi 10 mil ligações e mais de 6 mil mensagens. Infelizmente isso acaba mais atrapalhando as investigações do que ajudando".

Inquérito policial

A Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente (Dicma) de Mogi das Cruzes está responsável por investigar o caso e um inquérito policial já foi instaurado.

As imagens das câmeras de segurança do condomínio estão sendo análise pelos investigadores para contribuir com o caso. Além disso, pessoas que prestavam serviço no dia da ocorrência também estão sendo ouvidas.