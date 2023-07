Influenciadora é alvo de intolerância religiosa após postar foto com pai de santo

A influenciadora de Pernambuco Beca Barreto foi vítima de intolerância religiosa após publicar uma foto com o pai de santo, no último sábado (16). A jovem recebeu diversos comentários negativos e críticos a publicação. Ela tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram.

Na publicação, Beca escreveu: "quem cuida de mim, não dorme". Uma internauta criticou a influenciadora. "Quem cuida de você é Jesus", escreveu.

A influenciadora também perdeu seguidores após a publicação. "Misericórdia, não Beca. Eu vou até parar de seguir. Jesus é Deus, pelo amor de Deus. Deus salva, liberta e cura", escreveu um seguidor.

Outro usuário rebateu os haters de Beca. "Deus nos ensina a amar e respeitar o próximo. Tenho certeza que Deus não ficaria feliz com aqueles que se dizem seus fiéis seguidores destilando ódio e preconceito com pessoas de outra religião", explicou.

A influenciadora também respondeu os comentários maldosos que vinha recebendo. "Se alguém achar ruim, fale com meu pai de santo", comentou.