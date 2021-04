Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (27/04)

Hoje é um dia muito movimentado do ponto de vista astrológico, primeiramente devido a entrada da Lua na fase cheia em Escorpião, o que, por si só, desperta sentimentos intensos e faz com que os processos que estamos vivendo cheguem ao seu ápice.

Toda a potência dessa lunação é amplificada, porque esse astro se encontra no ponto mais próximo possível da Terra, o que configura uma Super Lua Cheia.

Além disso, Urano está formando uma oposição tensa com a Lua, despertando uma instabilidade emocional que é evidenciada pelo início do movimento retrógrado de Plutão, astro que rege nossos processos de transformação mais profundos e se relaciona com tudo aquilo que está oculto.

Sabendo disso, não se cobre pela nebulosidade dos seus pensamentos nesse momento. Os mistérios que tangem a regência de Plutão se relacionam tanto com aquilo que não sabemos sobre nós mesmos (conteúdos que estão na parte inconsciente da nossa mente) quanto com os segredos que guardamos de forma consciente.

Esse planeta ficará retrógrado até o dia 10 de outubro e, durante esse período, aquilo que está encoberto tende a vir à tona.

Veja o seu signo de hoje, terça-feira (27/04)

Aries

Os arianos podem reagir muito mal a tudo aquilo que não ocorrer de acordo com as suas expectativas, porque nossos sentimentos são amplificados pela Super Lua Cheia que está acontecendo hoje. Tenha cuidado com a forma que você se expressa, lembrando que a comunicação agressiva não produz bons frutos.

Touro

Os taurinos são grandes apreciadores da segurança emocional, que é ameaçada pela conjuntura astrológica de hoje. Você fica mais irritado e pode recorrer a mecanismos de defesa quando se sentir vulnerável, os quais podem ser problemáticos, porque muitas vezes, você pode ser agressivo com outras pessoas para se defender.

Gêmeos

A intensidade emocional e os pensamentos confusos podem te fazer sentir perdido, como se não soubesse como resolver as dificuldades que você está passando. Dividir suas tarefas e fazer uma coisa de cada vez te ajuda a lidar com essa insegurança, porque você consegue ver pequenos resultados diários.

Câncer

Nesse momento, saiba que você pode ter ideias sem fundamento, baseadas apenas na extrema sensibilidade que te acomete, devido à proximidade da Terra e do seu planeta regente. Tenha cuidado para não tirar conclusões precipitadas e gerar discussões sérias, agindo como se tudo girasse em torno de você.

Leão

Como os seus sentimentos são mais fortes que a razão nesse momento, você deve ter cuidado para não descontá-los nas pessoas que estão ao seu redor. Como todos estão se sentindo sobrecarregados emocionalmente, precisamos ter cuidado para não nos expressar de forma agressiva, para evitar conflitos.

Virgem

Os virginianos tendem a desenvolver o hábito de conter as suas emoções e, como isso se torna mais difícil hoje, você se sente mais irritado e inseguro. Compreenda que, apesar de não controlar seus sentimentos, você pode aprender a lidar com eles sem que sejam tão impactantes, mas isso requer tempo e disposição.

Libra

A Super Lua Cheia te deixa muito emotivo e você sente mais dificuldade em lidar com os contratempos cotidianos sem que eles afetem o seu equilíbrio emocional. Por isso, é importante organizar seus compromissos e tentar começar o dia com alguma atividade que lhe proporcione relaxamento.

Escorpião

O fenômeno da Super Lua Cheia que está acontecendo no seu signo faz com que você se sinta muito vulnerável às energias das pessoas e do ambiente, o que te faz sentir irritado e sobrecarregado. Sabendo disso, é interessante que você tenha um dia mais reservado, para conseguir lidar com suas emoções de forma mais serena.

Sagitário

A retrogradação de Plutão convida os sagitarianos a olhar para dentro de si com mais cuidado e é importante não se recusar a isso, porque você pode sofrer com conflitos internos. Além disso, a Super Lua Cheia em Escorpião te deixa emotivo ao extremo e você deve ter cuidado para não tratar mal outras pessoas por esse motivo.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio ficam mais irritados quando suas emoções estão afloradas como hoje. Se for possível, é interessante ficar mais reservado, para não correr o risco de incitar discussões nesse momento delicado. Uma dica para descarregar as energias negativas é iniciar o dia fazendo uma atividade física.

Aquário

Uma tendência dos aquarianos é reprimir as emoções que considera ‘inferiores’, mas isso apenas faz com que você tenha mais dificuldade para integrá-las e, assim, elas acabam tomando força inconsciente. Esses sentimentos podem vir à tona nesse momento e você deve ter cautela para não agir de forma explosiva.

Peixes

A Super Lua Cheia te faz sentir extremamente emotivo e, por isso, você deve ter cuidado para não se fazer de vítima ou ceder a tendências escapistas. O hábito de fugir da realidade pode ser normal para você, mas lembre-se que a maioria das coisas que te proporcionam prazer momentâneo podem ser prejudiciais a longo prazo.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.