Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (2/7)

Temos uma terça-feira bem movimentada. A Lua chegou pertinho de Urano e o dia já começa agitado. Você tem pressa, um sentido de urgência invade seu dia e pode ser que nem tudo saia como você planejou. Netuno entra no movimento retrógrado e durante alguns meses você vai revisar sua falta de iniciativa, ilusões, emoções, seu lado espiritual e sua saúde mental. E Mercúrio vai bater um papo super amigável com Netuno. Assuntos inconscientes podem vir para superfície. O seu baú do passado está sendo revirado, não adianta tentar esconder. Depois Mercúrio chega em Leão e você vai querer atenção. Nos próximos dias, aproveite a autoconfiança e criatividade leonina para resolver qualquer problema de comunicação. Reflita sobre você mesmo, sobre seus caminhos, talentos e vontades.

Áries

Você vai entrar numa fase de reflexão e introspeção. O momento é de organização interna. Revise suas escolhas e o caminho percorrido até aqui. O que você deseja realizar?

Touro

A partir de hoje você vai refletir sobre seus amigos, grupos e planos para o futuro. Quem é seu amigo? Quem te apoia? Quem realmente está ao seu lado e quem não está? Hoje suas ideias vão fluir com mais facilidade.

Gêmeos

Até dezembro você vai ter que revisar seus planos e projetos profissionais. Tente alinhar suas metas com seus valores. Hoje pode ser um bom dia para revisar o orçamento ou pensar em ideias que tragam benefícios financeiros.

Câncer

Netuno entra em retrogradação e vai te perguntar o que ainda faz sentido

para você. Você ainda vai ter que fazer alguns ajustes até o fim do ano. A terça-feira está favorável para conversas importantes, você vai encontrar o apoio que precisa.

Leão

Nada de investimentos arriscados. Cuide do seu dinheiro, leonino(a). Vá com calma nos gastos. Hoje o céu te convida a refletir sobre suas emoções e motivações. Se tem algo lhe preocupando, hoje pode ser o dia de resolver.

Virgem

Continue revisando suas parcerias. Sinto que o melhor a fazer é não esperar pelo outro. O seu par, sócio ou parceiros estarão meio atrapalhados até dezembro. Não dependa da resposta do outro, o melhor a fazer é garantir o seu.

Libra

O universo está pedindo que você reavalie sua rotina. Tente equilibrar sua vida pessoal, seu bem-estar e o trabalho. Equilíbrio é tudo. Netuno e Mercúrio se alinham e facilitam sua comunicação, principalmente quando se trata de carreira.

Escorpião

Sinto que você precisa rever seus projetos, comunicação, ideias e tudo que se refere a sua autoexpressão criativa. Experimente novas formas de se comunicar. Netuno está em sintonia com Mercúrio e pode trazer insights valiosos e ajudar você a enxergar novas possibilidades para o futuro.

Sagitário

Como você vem administrando suas finanças? Você precisa de estabilidade e equilíbrio emocional por conta das demandas familiares. Netuno está em sintonia com Mercúrio, deixando você mais sensível quanto às necessidades de quem ama.

Capricórnio

Sem pressa, capricorniano(a). Você não precisa resolver sua vida toda agora. Não decida nada agora. Faça testes, crie e experimente novos caminhos ou formatos. Mudanças estão chegando até dezembro. Tente ouvir o que o outro tem a dizer.

Aquário

Com 3 planetas retrógrados, questões do passado podem voltar e você vai ter que lidar com elas nos próximos meses. Revise como você vem lidando com seu tempo, finanças e objetivos. Hoje Netuno está em sintonia com Mercúrio trazendo soluções práticas para sua vida.

Peixes

Sinto que você está deixando alguns projetos para depois. Será que é por falta de coragem, vontade ou porque você não sabe por onde começar? Aproveite esses planetas retrógrados e revise suas metas, elas precisam estar alinhadas com quem você é ou está se tornando.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.