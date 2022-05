Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (24/5)

Capricórnio

Hoje o dia se inicia com a Lua, planeta regente das emoções, transitando pelo signo de Peixes. Isso significa que todos os sentimentos e impressões estão amplificados, o que exige um pouco mais de controle emocional. Para isto, é importante perceber que está tudo bem perder a paciência ou ficar triste - o que define a situação é a forma como você olha para ela e toma suas decisões. Essa intensidade tende a ser evidenciada pela entrada de Marte em Áries, que acontece hoje no fim do dia. Como Marte é regido por este signo, toda a sua energia (principalmente física e sexual), a impulsividade e os instintos mais primitivos são despertados. Sendo assim, uma das principais dicas para os próximos dias é prestar atenção na tendência de ‘comprar brigas’ e de agir de forma muito direta, ‘bruta’ ou agressiva.A entrada de Marte em Áries pode fazer com que você adote uma postura exigente e teimosa. Sabendo disso, seja cuidadoso para não ser inflexível ao dialogar com as pessoas que convivem com você, pensando em compreender também o lado do outro. Esse esforço é necessário para manter o bem-estar.Além de Marte, a Lua também ingressa em Áries, o que significa que esses dois planetas estão caminhando lado a lado neste momento. Por isso, é importante lembrar que seus sentimentos estão mais evidentes neste momento, mas isso não significa que tudo aquele que vier em mente deve ser considerado uma ideia correta.A instabilidade emocional pode te impulsionar a modificar algo em seus relacionamentos ou em suas vida profissional, por se sentir insatisfeito com alguma situação que tem sido recorrente. Procure dialogar com serenidade e lembre-se de valorizar seu emprego apesar dos desafios.A entrada de Marte em Áries forma uma quadratura com o seu Sol natal. Por isso, você deve ter paciência consigo mesmo em relação a tensão interna que está sentindo. Não se sinta culpado por não ter todas as respostas nesse momento.Como a entrada de Marte em Áries, você pode acabar se irritando com mais facilidade com as pessoas com quem convive e, por isso, é necessário deixar o orgulho de lado para se desculpar. Esse não é um ponto forte dos arianos, mas é exatamente por isso que você precisa se esforçar para desenvolver essa habilidade.A entrada de Marte em Áries pode fazer com que seu humor se torne muito instável. Sendo assim, busque ter cautela com as palavras que você escolhe em uma conversa, lembrando que quando você perde a calma não é possível ser compreendido ou compreender alguém.A entrada de Marte em Áries pode acabar te levando a agir de forma automática, apenas pensando no que você quer nesse exato momento. Lembre-se de pensar no panorama geral, percebendo que nem sempre aquilo que parece certo na hora realmente será benéfico no fim das contas.Neste momento, é normal que você se sinta um pouco impaciente. Sendo este o caso, tente prestar mais atenção nas suas próprias emoções, para não ‘explodir’ em momentos impróprios. No trabalho, lembre-se que nem todas as ideias devem ser colocadas em prática de forma instantânea.A entrada de Marte em Áries, somada à retrogradação de Mercúrio, te afeta diretamente. Sendo assim, busque ter cautela com as palavras que você escolhe em uma conversa, lembrando que quando você perde a calma não é possível ser compreendido ou compreender alguém.A força interna dos arianos é despertada quando Marte - seu planeta regente - ingressa em Áries. Nesse momento, tenha cuidado para direcionar toda essa energia de forma produtiva, porque a ansiedade e o estresse podem falar mais alto em algumas situações. Tenha cuidado para não se exaltar, principalmente no trabalho.Neste momento, tome muito cuidado para não deixar que seus impulsos tomem conta de você, te levando a falar o que não deveria em momentos estressantes. Esse comportamento pode magoar pessoas amadas e causar problemas em seu trabalho. Tente direcionar sua energia para ativar a criatividade e sair da rotina.A ansiedade é a principal palavra que resume esse momento astrológico para os escorpianos. Por isso, saiba que é normal se sentir mais ansioso e acelerado, mas tente equilibrar essa tendência fazendo algo que te desestresse, como um exercício físico ou meditação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.