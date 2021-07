Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (2)

Hoje a Lua está formando um aspecto desarmônico com o Sol em Gêmeos. Essa lunação representa o momento em que nossas ideias e planos que foram cultivados na última fase lunar começaram a frutificar.

Porém, esses frutos também dependem de um cuidado especial em que mente e espírito (o Sol e a Lua, respectivamente) precisam estar em harmonia.

Assim, torna-se possível organizar seus pensamentos para que a tensão entre esses dois astros não gere irritação e confusão mental.

As energias virginianas nos ajudam a dar continuidade aos projetos que ainda não tiveram o resultado esperado com um olhar mais minucioso e detalhista.

Essa Lua crescente em Virgem pode nos ajudar a analisar o mundo físico e emocional de maneira prática e objetiva.

Por isso, nesse momento as relações afetivas precisam estar em uma dinâmica mais funcional e ordenada, o que traz mais segurança e estabilidade.

O QUE SEU SIGNO REVELA PARA HOJE, SEXTA-FEIRA (2)

Áries

As energias virginianas podem ser tensas para os nativos de Áries, por despertar um posicionamento mais crítico, que pode acabar fazendo com que você se exceda com comentários desnecessários. Nesse momento, é mais interessante voltar seu olhar para suas próprias vivências, sem projetar suas inseguranças nos outros.

Touro

Os nativos de Touro se sentem mais seguros quando a Lua se encontra em Virgem, o que é evidenciado pela lunação que acontece hoje. Esse é um bom momento para se planejar, revisar e alterar os planos que foram atrapalhados por algum imprevisto. Tenha cuidado, porém, para não focar sua atenção apenas no trabalho.

Gêmeos

Assim como Gêmeos, o planeta regente de Virgem também é Mercúrio. Sendo assim, ambos são considerados signos regidos pelo lado mental, em detrimento do emocional. Por isso, a lunação que acontece em Virgem hoje pode te ajudar a racionalizar suas emoções para revisar se suas últimas decisões foram assertivas ou não.

Câncer

A lunação que está acontecendo hoje te ajuda a mediar seus sentimentos com um pouco mais de razão, para que você reflita sobre os caminhos que está tomando para alcançar seus objetivos. Além disso, a Lua fora de curso durante a madrugada pode ter trazido sonhos estranhos, que dizem sobre o que está se passando no campo inconsciente.

Leão

Os leoninos são convidados a desacelerar um pouco para analisar seus sentimentos com mais consciência e paciência. A lunação que está acontecendo em Virgem te ajuda a fazer isso e a organizar também a sua vida profissional, para que você tome decisões que te farão estar cada dia mais alinhado(a) ao seu propósito.

Virgem

Para os virginianos, a lunação que acontece em seu signo representa um momento especial em que será possível perceber de forma mais clara se os caminhos que você tem tomado são coerentes com o que você deseja. Observe que os resultados se dão à longo prazo e você precisa perceber os sinais para adequar o que for necessário.

Libra

A indecisão é um dos maiores desafios para os librianos, que tendem a ponderar demais todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão e, ainda assim, tendem a tomá-la por impulso, baseada nos seus sentimentos. A lunação que acontece em Virgem te ajuda a mediar essa tendência, mas lembre-se de não cobrar demais de si mesmo.

Escorpião

Os nativos de Escorpião podem cobrar de si mesmos resultados de forma apressada quando a Lua se torna crescente em Virgem. Isso acontece porque esse signo tem a ver com a disciplina e com a postura crítica, o que tende a ser traços dos escorpianos, que são controladores natos. Não seja injusto consigo mesmo e compreenda seus limites.

Sagitário

Os sagitarianos costumam ter dificuldade para se planejar e seguir verdadeiramente o que foi proposto. Por isso, essa lunação que acontece em Virgem hoje configura um bom momento para que você analise suas metas e trace de forma detalhada um plano de longo prazo, com etapas bem definidas, que vão te encaminhar para seus objetivos.

Capricórnio

Apesar de essa lunação se configurar como uma ótima oportunidade para analisar se os seus investimentos têm valido à pena, os nativos de Capricórnio precisam ter cuidado para não se cobrar demais, sem respeitar seus próprios limites e a influência dos acontecimentos que você não controla sobre a sua produtividade e sobre os resultados.

Aquário

Os nativos de Aquário são regidos pelo campo mental, assim como os virginianos, e isso se torna ainda mais evidente hoje. Com a Lua crescente em Virgem, você consegue organizar melhor suas prioridades e visualizar o que deve ser feito para alcançá-las. Porém, é preciso ter paciência se você não conquistar o resultado que estava esperando.

Peixes

A lunação que está acontecendo hoje em Virgem - planeta oposto complementar de Peixes - está reforçando o convite para que você organize melhor sua vida, suas prioridades e a sua rotina. É um bom momento para estruturar um plano detalhado, considerando de forma racional as suas limitações e tentando contorná-las.

