Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (18/10)

A fase de Lua Cheia pede soluções e resoluções. Agora é o momento de encarar de frente o que precisa ser resolvido. Além disso, Vênus acaba de entrar em Sagitário, trazendo um clima de otimismo e abertura. Com tantos planos à vista, este é o convite perfeito para você sair da rotina e explorar novos horizontes, seja no campo pessoal ou profissional.



No entanto, fique atento: a Lua e Mercúrio estão em um verdadeiro cabo de guerra, e isso pode gerar tensões nas comunicações e informações que chegam até você. Se algo chegou ao seu conhecimento, não ignore — essa mensagem tem propósito. Você está mais consciente do que nunca, e essa clareza vai te guiar nas decisões.



Dica do dia: Preste atenção em uma informação importante que surgir e veja como ela pode te ajudar a resolver pendências ou tomar uma nova direção.

Áries

A Lua Cheia no seu signo pede que você resolva o que estava pendente. No entanto, com a oposição entre a Lua e Mercúrio, conflitos internos ou mal-entendidos podem surgir.

Dica: Seja claro ao expressar suas ideias, especialmente em conversas difíceis. Não deixe as emoções falarem mais alto do que a razão.

Touro

O embate entre a Lua e Mercúrio pode trazer confusão sobre seus desejos e necessidades. Reflita sobre o que realmente importa e evite se precipitar.

Dica: Antes de tomar decisões importantes, faça uma pausa e organize seus pensamentos. Respire fundo e analise a situação com calma.

Gêmeos

As tensões entre a Lua e Mercúrio podem te deixar indeciso sobre uma relação ou situação social. Algo não está claro, mas a Lua Cheia te pede ação.

Dica: Resolva uma conversa pendente, mas esteja preparado para ouvir e ser ouvido. A comunicação honesta é a chave hoje.

Câncer

Com a Lua e Mercúrio em oposição, você pode sentir que suas emoções e pensamentos estão em desacordo. A carreira também exige atenção.

Dica: Tente equilibrar a razão e a emoção ao tomar decisões profissionais hoje. Não aja por impulso, mas também não deixe o medo te travar.

Leão

Você sente o desejo de explorar novos horizontes, mas a oposição entre a Lua e Mercúrio pode gerar dúvidas sobre qual caminho seguir.

Dica: Confie na sua intuição, mas faça uma pesquisa antes de tomar grandes decisões. Um passo informado é sempre mais seguro.

Virgem

A oposição da Lua com Mercúrio pode trazer à tona questões financeiras ou emocionais mal resolvidas. Evite agir de forma precipitada com o dinheiro.

Dica: Organize suas finanças com cuidado e não ignore os detalhes. Revise contratos ou acordos para evitar surpresas.

Libra

Com a Lua Cheia no setor de relacionamentos e Mercúrio em oposição, você pode enfrentar conversas difíceis com quem você ama.

Dica: Seja paciente e evite mal-entendidos. A comunicação clara é essencial para manter o equilíbrio nas relações hoje.

Escorpião

A Lua e Mercúrio em oposição podem trazer à tona conflitos internos que afetam sua saúde e bem-estar.

Dica: Preste atenção ao seu corpo e suas emoções. Se algo te incomoda, dê prioridade ao autocuidado e ao equilíbrio entre mente e corpo.

Sagitário

Vênus no seu signo te dá otimismo, mas a oposição da Lua e Mercúrio pede que você seja cauteloso com decisões na sua vida amorosa, em projetos criativos ou com filhos.

Dica: Antes de embarcar em novos projetos ou relacionamentos, busque clareza e evite agir por impulso. Reflita sobre os detalhes.

Capricórnio

A Lua Cheia pede que você resolva questões familiares ou domésticas, mas a oposição com Mercúrio pode causar desentendimentos em casa. Suas emoções estão fervendo.

Dica: Evite discussões precipitadas. Encontre o momento certo para conversar com calma e ouvir todos os lados antes de decidir.

Aquário

Com a Lua e Mercúrio em oposição, você pode se sentir dividido entre o que pensa e o que sente, especialmente em questões de comunicação e interação nos relacionamentos.

Dica: Evite falar de forma precipitada. Se for necessário, busque clareza em uma conversa antes de seguir em frente.

Peixes

A oposição entre a Lua e Mercúrio pode te deixar confuso sobre suas finanças ou valores pessoais. Esse é um momento para agir com cuidado.

Dica: Revise suas escolhas financeiras e, se possível, adie decisões importantes até que você tenha mais clareza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.