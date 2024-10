Previsão do signo de Câncer para hoje, 18 de outubro

A fase de Lua Cheia pede soluções e resoluções. Agora é o momento de encarar de frente o que precisa ser resolvido. Além disso, Vênus acaba de entrar em Sagitário, trazendo um clima de otimismo e abertura. Com tantos planos à vista, este é o convite perfeito para você sair da rotina e explorar novos horizontes, seja no campo pessoal ou profissional.



No entanto, fique atento: a Lua e Mercúrio estão em um verdadeiro cabo de guerra, e isso pode gerar tensões nas comunicações e informações que chegam até você. Se algo chegou ao seu conhecimento, não ignore — essa mensagem tem propósito. Você está mais consciente do que nunca, e essa clareza vai te guiar nas decisões.



Dica do dia: Preste atenção em uma informação importante que surgir e veja como ela pode te ajudar a resolver pendências ou tomar uma nova direção.

Signo de Câncer hoje

Com a Lua e Mercúrio em oposição, você pode sentir que suas emoções e pensamentos estão em desacordo. A carreira também exige atenção.

Dica: Tente equilibrar a razão e a emoção ao tomar decisões profissionais hoje. Não aja por impulso, mas também não deixe o medo te travar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.