Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (18)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (18) vai ao ar às 17:10, após 'A Montanha Enfeitiçada'. Nesse capítulo, Alexandra conta para Serena que as joias estão escondidas perto da locomotiva.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Alexandra conta para Serena que as joias estão escondidas perto da locomotiva. Cristina garante a Débora que Rafael vai aprender a amá-la, pois ele está sentindo a falta que seu amor lhe faz. Débora percebe que Cristina está perdendo o juízo. Ofélia é obrigada a dormir ao lado do falecido, mas exige que Joli fique entre eles. Carlito fala para Olívia que só voltará a morar com ela se ela terminar com Vitório. Olívia fica furiosa e diz a Carlito que ele pode ficar com Raul. Raul não gosta, pois na realidade só queria tentar tira vantagem de Olívia.

Baltazar confessa para Kátia que não sabe cozinhar e, para que ninguém descubra sua fraqueza e não tenha coragem de reclamar, decide fazer um prato bem sofisticado. Os clientes, com vergonha de admitir que nunca comeram um prato chique, fingem gostar da comida de Baltazar. Sabina fica chateada com o preconceito da família de Hélio e decide partir sem avisar a ninguém. Judith conta para Eduardo que Cristina não está cuidando bem de Rafael. Raul e Cristina se preparam para vender o roseiral, mas o comprador diz que há um problema. Judith percebe que Rafael está com muita febre.

Serena diz a Eduardo que eles precisam tirar Rafael de perto de Cristina. Eduardo e Serena decidem remover Rafael naquela noite mesmo. O comprador explica para Cristina que Felipe deve assinar a venda das terras do roseiral, ou o documento não valerá nada. Vera comenta com Felipe que perdeu a vontade de viver. Felipe pede para Julian ajudar Vera. Vitório diz a Abílio que, se ele achar que a situação de Olívia está realmente desesperadora, ele a abandonará para que ela possa voltar para Raul. Serena e Hélio pedem a ajuda de Roberval para remover Rafael.

Dalila quer saber aonde Roberval vai, mas ele explica que é segredo. Raul fala para Felipe que Rafael está numa situação financeira difícil e afirma que a única solução é vender o roseiral. Julian faz outra sessão com Alexandra. Alexandra incorpora o espírito de sua mãe, que pede para ela não se sentir culpada pelo que aconteceu. Alexandra fica emocionada ao saber da mensagem e conta para Julian que seu pai abandonou sua mãe quando ela nasceu. Felipe diz a Raul que precisa pensar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.