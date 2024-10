CAPTEI: Indaiá Lança Água Mais Refrescante e com 'Muito + Gás

Na quarta-feira, 16, aconteceu o aguardado almoço de lançamento do novo sabor das águas Indaiá, que estão ainda mais refrescantes e com o "muito + gás" na versão com gás.

O evento reuniu jornalistas, publicitários e influenciadores no Cabana Del Primo, em Fortaleza, que estavam sedentos de curiosidade e experimentaram, com exclusividade, a novidade de quem já faz parte da história do cearense.

A marca Indaiá, faz parte do portfólio da Minalba Brasil, líder do mercado brasileiro de água mineral. A marca, além de um novo sabor, apresenta ao mercado novas embalagens redesenhadas para refletir o momento de renovação. As garrafas estão transparentes, em material metalizado, que ressaltam a pureza da água e trazem um ar de sofisticação ao produto.

A Indaiá chega com uma nova campanha nas redes sociais, ações com influenciadores e degustações programadas. Um convite ao público a vivenciar a experiência única de frescor e qualidade, proporcionando momentos refrescantes e prazerosos.

“A proposta é que todos experimentem a nova Indaiá e sintam a diferença que essa água pode fazer em suas vidas”

