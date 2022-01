Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (24/1)

Câncer

Nesta segunda-feira, a Lua continua transitando por Libra, signo que ativa a nossa diplomacia e nos ajuda a resolver o que for preciso de forma mais harmoniosa. Esse posicionamento lunar também indica que este é um bom momento para pedir ajuda de outras pessoas - isso se aplica tanto à vida profissional, procurando seus colegas e mentores que, com certeza, podem trazer um ponto de vista diferente e enriquecedor; quanto para a vida pessoal, buscando o acolhimento e o conselho de pessoas que você ama e confia. Porém, precisamos nos lembrar de não levar tudo ao pé da letra - escutar e refletir sobre a opinião de outra pessoa não significa, necessariamente, que ela fará sentido para você. O diálogo apenas nos mostra possibilidades diferentes, mas é necessário aprender a elaborar nossas próprias conclusões.Para aproveitar a Lua em Libra, aproveite para cuidar da sua autoestima, colocar uma roupa que te faça sentir bem e confortável e se arrumar um pouco. Somos muito movidos pelo visual e, por isso, quando você se sente fisicamente mais preparado para começar o dia, a produtividade tende a ser elevada.Você pode ter dificuldade em conviver com alguém durante os próximos dias, principalmente pessoas com quem você convive diariamente. Sendo assim, é importante fazer questão de ter momentos de descontração e conciliação, para melhorar o clima em casa. Lembre-se de não se dedicar exclusivamente ao trabalho, para não se sobrecarregar.Hoje é um dia interessante para você se dedicar ao seu bem estar, tendo um momento de autocuidado. Um exercício indicado é escrever seus sentimentos, para externá-los e compreendê-los por um outro ponto de vista. Para você, cuidar das pessoas que ama também é muito importante, então aproveite o dia para isso.A influência da entrada de Marte em Capricórnio, que está acontecendo hoje, te ajuda a harmonizar a forma com quem você tem lidado com suas finanças. É importante tirar um tempo para pensar sobre os seus gastos essenciais e secundários e, assim, perceber com o que é possível economizar.Como Vênus é o seu planeta regente, você tende a sentir muita necessidade de segurança emocional nesse momento. O problema é que a presença da Lua em Libra facilita que você seja tomado pela emoção, deixando a razão em segundo plano e ameaçando a estabilidade que é importante para você mesmo.Hoje Marte ingressa no signo de Capricórnio e desperta mais energia e determinação para ‘fazer acontecer’. Durante a retrogradação de Mercúrio, que acontece até o fim de janeiro, precisamos reavaliar e reestruturar nossas ideias e, então, as energias capricornianas que vão prevalecer nos ajudarão a colocar as ideias em prática.Os sagitarianos podem aproveitar o trânsito da Lua por Libra para desenvolver um canal de comunicação mais aberto com quem você se relaciona. Para isso, lembre-se de expressar seus sentimentos com sinceridade e também com cautela, para não ser muito grosso ou se magoar por situações que podem ser relevadas.Com a Lua em Libra, é importante tirar um momento para cuidar de si mesmo hoje. Principalmente no fim do dia, quando esse astro fica fora de curso, é importante desacelerar e prestar atenção nas necessidades do seu corpo - tomar um banho relaxante, comer algo nutritivo, fazer skin care ou ler um livro são pequenas formas de autocuidado.Para os piscianos, os momentos compartilhados com pessoas amadas são muito importantes para que você se desconecte das suas preocupações e consiga relaxar verdadeiramente. Organize sua rotina priorizando suas obrigações, mas também pensando na sua saúde mental.Os nativos de Aquário tendem a ficar mais irritados devido à proximidade entre o Sol e Mercúrio retrógrado no seu signo e, por isso, é necessário ter momentos de descontração. Lembre-se que focar no trabalho apenas causa exaustão e faz com que o seu rendimento caia, porque sua mente também precisa de descanso.Hoje o seu planeta regente ingressa em Capricórnio e te ajuda a enxergar seus planos de forma mais prática. Esse é um momento de reavaliar as coisas com calma para começar a transformar as ideias em atitudes diárias a partir do próximo mês, quando o movimento retrógrado de Mercúrio chega ao fim.Devido a proximidade entre Sol e Mercúrio em Aquário, você está mais criativo, pensando ‘fora da caixa’ e tende a se voltar para o trabalho. Porém, é importante se lembrar que o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é extremamente necessário, para manter o bem estar psicológico e não ficar esgotado emocionalmente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.