Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (27/11)

A Lua Minguante em Virgem nos deixa mais atentos aos pequenos detalhes. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir a reconhecer suas falhas. Nesse sentido, a Lua instiga a reclusão e reflexão, pois é um ciclo que necessita manter a distância de desentendimentos e bate-bocas. É hora de encerrar todas as situações e relacionamentos que não nos agregam Além disso, a ambição, o autocontrole e a determinação são características muito presentes nesta fase, embora deva-se ter um zelo maior em relação à saúde física.

Câncer

O desapego não é fácil para os cancerianos e essa Lua minguante te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com essas mudanças, mas não deixe de realizá-las.

Gêmeos

Tomar decisões assertivas pode ser um grande desafio para você, então aproveite a capacidade introspectiva de Peixes e a coerência virginiana para se compreender. Assim, você consegue iniciar um novo ciclo com mais leveza!

Capricórnio

Os capricornianos tendem a ser inflexíveis e isso gera transtornos quando mudanças são necessárias. Fique atento para não deixar que essa predisposição configure um empecilho para a sua evolução.

Libra

A Lua minguante te desafia a lidar com sua personalidade indecisa e a se desprender daquilo que não faz mais sentido. Compreenda que nada é imutável e não dar espaço para a evolução apenas gera sofrimento.

Leão

A dica para os leoninos é ser flexível para enxergar as transformações que são necessárias para o seu desenvolvimento. Utilize a criatividade característica do seu signo para traçar metas práticas!

Aquário

Você tem se questionado muito sobre suas relações, os padrões que regem sua vida e seu propósito. A Lua minguante traz esclarecimento para essas reflexões e te direciona ao caminho que te fará crescer.

Peixes

Você está muito introspectivo pela presença do Sol em Peixes e isso te deixa mais apto a escutar seu coração e ser fiel à sua essência. Apenas lembre-se de não se deixar levar apenas pelos seus sentimentos.

Touro

Para os nativos de Touro, a entrada da Lua em Virgem traz alívio, já que ambos são signos de Terra e você estava se sentindo vulnerável pela predominância das energias piscianas.

SagitárioA expansividade e resiliência características de Sagitário fazem com que você consiga lidar melhor com esse período intenso. Apenas tome cuidado para que você não ignore os sinais que o Universo está te mostrando nesse momento.

Áries

A postura crítica despertada pela Lua minguante em Virgem, somada à impulsividade característica dos arianos, pode ter efeitos negativos. Busque harmonizar isso acessando o bom humor despertado pelo posicionamento do Sol em Sagitário.

Virgem

Os virginianos são muito influenciados por essa Lua minguante, que desperta sentimento de descontentamento e pode te deixar muito crítico! Tome cuidado para não avaliar excessivamente as situações, isso apenas te deixa mais confuso.

Escorpião

A intensidade dos escorpianos pode fazer com que os processos de mudança sejam muito sofridos. Acolha com amor as mudanças que estão acontecendo e usufrua das energias da Lua minguante para se reinventar!



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.