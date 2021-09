Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (15/9)

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, despertando em nós uma postura séria e crítica. Nesse momento, tendemos a analisar as situações de forma mais racional, baseando os julgamentos na realidade tangível à nossa frente e não nos sentimentos momentâneos.

Especialmente para a vida profissional, esse posicionamento pode ajudar a tomar decisões assertivas, porque torna-se mais fácil ponderar sobre as consequências negativas e positivas que resultam das suas atitudes.

Essa análise também é válida para os relacionamentos afetivos, mas é importante ter consciência que, nesses casos, precisamos ter um pouco mais de sensibilidade e responsabilidade afetiva.

Quando estabelecemos um compromisso com alguém, precisamos reconhecer que nossas atitudes também afetam essa pessoa e que é preciso dialogar sobre os assuntos em que vocês reconhecem incompatibilidades.

Aquário

Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está formando um sextil com a Lua hoje. Esse aspecto desperta a sua criatividade e intuição e, somado às energias capricornianas que estão nos influenciando nesse momento, configura um contexto propício para resolver problemas no trabalho. Porém, lembre-se de ter cuidado com a arrogância.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se sentem mais confiantes quando a Lua se encontra no seu signo, o que configura um bom momento na sua vida profissional. Apesar disso, você deve ter cuidado para não se tornar (ainda mais) exigente, principalmente com os colegas de trabalho, tentando impor suas ideias e tratando os outros com arrogância.

Câncer

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está formando um sextil com Urano hoje. Apesar de ter dificuldade para lidar com as energias capricornianas, a influência desse aspecto evidencia a sua intuição e criatividade e você deve aproveitar esse momento para buscar soluções originais para os desafios que está enfrentando.

Gêmeos

O posicionamento da Lua em Capricórnio pode te levar a pensar demais, ficando preso em ideias negativas que te impedem de sair do lugar. Apesar de ser necessário saber analisar as situações com sabedoria, você precisa ter serenidade para tomar decisões, sabendo que fará o seu melhor de acordo com os recursos que têm no momento.

Leão

A conjuntura astrológica atual te convida a dar mais atenção para a forma que você está se comunicando, lembrando de reconhecer que suas palavras têm o poder de afetar as outras palavras. Os dramas familiares podem estar sendo um problema para você e é necessário estar disposto a conversar para resolver essas situações.

Libra

Apesar de o posicionamento da Lua em Capricórnio despertar uma autocobrança que te deixa mal humorado, esse astro está formando um sextil com Urano que pode ajudar a equilibrar o criticismo capricorniano. Esse aspecto faz com que você enxergue as situações por um novo ponto de vista, sendo mais fácil resolvê-las.

Escorpião

Quando a Lua se encontra em Capricórnio, os nativos de Escorpião conseguem identificar com mais clareza as áreas da sua vida que estão precisando de uma postura mais responsável. Além disso, o sextil que a Lua está fazendo com Urano desperta a sua intuição, sendo importante estar aberto para escutá-la. Não fique reprimindo seus sentimentos.

Peixes

Hoje a Lua está formando um sextil com Urano, que ativa a sua intuição e traz à tona ideias e concepções originais. Porém, como a Lua está transitando por Capricórnio, você tende a refletir excessivamente sobre os pensamentos que vêm à tona sem chegar a lugar nenhum. Colocar suas ideias no papel te ajuda a organizá-las.

Sagitário

Os nativos de Sagitário tendem a sentir certa dificuldade para lidar com as energias capricornianas, que despertam uma postura muito crítica acerca de si mesmo. Tente não focar sua atenção em suas falhas, mas sim em como você pode evoluir. O sextil que a Lua está formando com Urano ativa sua criatividade e intuição.

Touro

Nesse momento em que a Lua está transitando por Capricórnio, que é um signo de Terra assim como seu, você tem mais facilidade e determinação para cumprir suas responsabilidades no trabalho da melhor maneira possível. Porém a ambição pode fazer com que você deixe de lado a sua vida pessoal e acabe se frustrando.

Áries

Os nativos de Leão tendem a descontar seus sentimentos nos outros quando a Lua está em Capricórnio, porque se irritam com mais facilidade. Esse posicionamento lunar te leva a refletir sobre as suas responsabilidades e é importante analisar verdadeiramente quais áreas da sua vida estão precisando de mais atenção e cuidado.

Virgem

Nesse momento em que a Lua está transitando por Capricórnio, é interessante voltar a sua atenção para o trabalho, buscando aquilo que te motiva a crescer em sua vida profissional. Faça uma lista do que você quer conquistar nos próximos meses, pensando nos recursos que você já têm para alcançar essas metas.