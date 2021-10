Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (24/10)

Ontem o Sol ingressou em Escorpião e iniciou um novo momento no âmbito mental e prático. Enquanto esse astro estava transitando por Libra, estávamos mais comunicativos e disponíveis para nos relacionar, para dialogar e nos entender.

Porém, como Mercúrio, o planeta das comunicações, estava retrogradando, o entendimento nas conversas ficou prejudicado.

Nós temos a oportunidade de refletir sobre esses pontos que não fluíram com facilidade nas últimas semanas.

Agora, que a retrogradação chegou ao fim e que a temporada escorpiana se iniciou, estamos iniciando um processo de transformação interna e externa.

As energias despertadas pelo posicionamento do Sol em Escorpião nos deixam mais introspectivos, o que facilita o atendimento dos nossos próprios entendimentos, mas também gera certa melancolia.

Capricórnio

Caso você se sinta confuso e um pouco desorientado hoje, compreenda que esse sentimento é normal nesse momento e não se preocupe excessivamente em fazê-lo passar. Não é possível ter todas as respostas sempre. Uma forma melhor de lidar com essas emoções é tentar compreendê-las com tranquilidade, além de focar em algo que te relaxe.

Aquário

A entrada da Lua em Escorpião representa um momento em que as suas opiniões estarão mais fortes, podendo ser muito difícil para você aceitar o que outras pessoas te falaram neste momento. É importante perceber que nem todos os assuntos são suficientemente importantes para se tornarem o tema de uma briga.

Câncer

Assim como Câncer, Escorpião é um signo de água que é caracterizado pela sensibilidade. Isso significa que durante as próximas semanas os seus sentimentos estarão aflorados e você tende a viver tudo de forma muito intensa. Por outro lado, a influência das energias escorpianas também podem fazer com que você se comporte de forma controladora e ciumenta.

Gêmeos

É preciso ter cuidado com decisões importantes nas próximas semanas, enquanto o Sol estiver posicionado em Escorpião. Como a inconstância de pensamentos e sentimentos é uma característica típica dos geminianos, você tende a mudar de opinião rapidamente e pode acabar complicando seus relacionamentos por causa disso.

Escorpião

A entrada do Sol no seu signo pode fazer com que você sinta mais necessidade de controlar as pessoas ao seu redor e a si mesmo. As suas inseguranças podem falar mais alto e acabar te levando a agir de forma manipuladora, o que acaba causando discussões, principalmente porque você sentirá que as pessoas estão quebrando suas expectativas. Lembre-se que elas são sua responsabilidade.

Leão

A entrada do Sol em Escorpião representa um período em que a necessidade de controle se torna mais evidente e, por isso, os nativos de Leão tendem a agir de forma egocêntrica. É importante ter cuidado porque isso pode colocar relacionamentos em risco. Aproveite a intuição escorpiana para se conectar consigo mesmo.

Libra

Os librianos podem aproveitar a entrada do Sol em Escorpião para refletir sobre o que realmente desejam construir em seus relacionamentos, mas tomando cuidado para não agir com muita intensidade, seja por estar apaixonado demais ou desconfiado demais. Ambos os extremos podem ser despertados nesse momentos, por isso, busque manter o equilíbrio.

Peixes

A entrada do Sol em Escorpião, que é um signo de água assim como Peixes, pode evidenciar as suas inseguranças e acabar te levando a manipular as pessoas com quem você está se relacionando, mesmo que você fale para si mesmo que está fazendo isso por elas. O diálogo aberto é muito mais saudável do que tentar direcionar a pessoa a fazer o que você quer.

Sagitário

Caso você se sinta confuso e um pouco desorientado, apenas tente acalmar o fluxo de pensamentos. Não é possível ter todas as respostas sempre. Suas emoções estão intensificadas e você pode acabar agindo impulsivamente, fazendo coisas que você mesmo não verá sentido depois. Dê um passo de cada vez.

Virgem

A entrada da Lua em Escorpião pode fazer com que você se sinta mais desconfiado, já que você terá mais facilidade em perceber coisas que geralmente passam despercebidas. Porém, é importante ter cuidado para não acabar levando as coisas a sério demais, fazendo com que tomem uma proporção completamente indevida.

Áries

A entrada do Sol em Escorpião faz com que suas emoções fiquem ainda mais intensas, já que essa é uma característica em comum entre esse signo e Áries. Por isso, é importante pensar em como você vai lidar com esses sentimentos, porque logo depois você pode perceber que se tratava apenas de algo momentâneo.

Touro

A sensualidade e o senso de proteção das próprias emoções são características que os escorpianos e os taurinos têm em comum. Por isso, a entrada do Sol em Escorpião faz com que você se sinta um pouco mais fechado emocionalmente, como se tivesse medo de qualquer coisa que pudesse sair dos planos. Mas em compensação, a sua energia sexual e sua vitalidade estarão em alta.