Harry Styles fará abertura da cerimônia do Grammy 2021; confira lista das apresentações

O cantor Harry Styles vai fazer a abertura da cerimônia de entrega do Grammy 2021, que será realizada neste domingo (14). Além dele, outras 21 apresentações musicais também devem ocorrer durante o evento musical.

Styles, que é estrela do pop e ex-integrante do grupo 'One Direction', foi indicado a três categorias do prêmio deste ano. São elas: performance solo pop, com a canção 'Watermelon Sugar'; Melhor disco de pop vocal, com 'Fine Line'; e Melhor clipe, com a música 'Adore You'.

A previsão inicial é de que a cerimônia tenha o total de três horas e meia de duração, além de ser toda comandada pelo comediante Trevor Noah.

Sucesso de Harry Styles

Ainda em 2020, Harry Styles foi apontado pela revista norte-americana Variety como o 'hitmaker do ano', em referência aos sucessos lançados por ele no cenário musical.

O último disco do britânico, o 'Fine Line', foi lançado em dezembro de 2019, e possui os dois singles do artista que concorrem a prêmios no Grammy de 2021. Esta, inclusive, é a primeira vez na qual ele é reconhecido pela premiação em dez anos de carreira.

Confira abaixo a lista completa de apresentações no Grammy 2021: