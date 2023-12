Gypsy Rose publica primeira foto após sair da prisão: 'Primeira selfie da liberdade'

Após passar seis anos presa, Gypsy Rose, de 32 anos, publicou a primeira foto, nesta sexta-feira (29). Condenada pelo homicídio em segundo grau de sua mãe, Dee Dee Blanchard, ela recebeu a liberdade condicional três anos antes do previsto. O caso de Gypsy repercutiu nos Estados Unidos e gerou uma série inspirada na história.

"Primeira selfie da liberdade", escreveu na legenda. Na foto, a mulher aparece sorridente, em um quarto de hotel, com malas no chão.

Gypsy Rose Blanchard condenada a dez anos, em 2015, deixou a prisão nesta quinta-feira (28).

Relembre o caso

Gypsy foi condenada após confessar à Justiça, em 2016, ter encomendado o assassinato da mãe ao seu então namorado, Nicholas Godejohn. Ela justificou que cometeu o crime por vingança, pelos anos em que Dee Dee inventou que a filha possuía doenças crônicas que a obrigavam a estar em uma cadeira de rodas.

Gypsy Rose admitiu que, nos oito anos que passou na prisão, ela relembrou os acontecimentos de junho de 2015, quando pediu a Nicholas Godejohn para matar Dee Dee. Ela disse que era constantemente vítima de abusos mentais e físicos, além de ter sido forçada a se submeter a mais uma cirurgia desnecessária.

REPERCUSSÃO NOS EUA

O caso de Gypsy gerou grande repercussão nos Estados Unidos, tanto que inspirou a série 'The Act', disponível no catálogo do Lionsgate+.

A história do drama criminal conta com as atuações de Joey King, como Gypsy, e Patricia Arquette, como Dee Dee e mostra o relacionamento conturbado entre mãe e filha, que começa a piorar quando a jovem descobre que nunca esteve doente e que tudo não passou de uma mentira criada pela mãe para mantê-la por perto.