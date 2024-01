Gracyanne Barbosa comunica que não vai desfilar no Carnaval 2024: 'Forçada a me afastar'

Gracyanne Barbosa, de 40 anos, fez um desabafo em seu perfil no Instagram nessa quinta-feira (18). A musa comunicou que ficará de fora do Carnaval 2024 e não sairá como rainha de bateria da Camisa Verde e Branco, escola de samba de São Paulo.

"Forçada a me afastar! Tá aí, um post que eu não gostaria de fazer e que me deixa triste. Infelizmente, devido à lesão, não irei conseguir desfilar esse ano", disse Gracyanne. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a esposa de Belo rompeu o tendão.

"Esse incidente me impede de cumprir a rotina de ensaios e de participar plenamente com a escola e a comunidade que generosamente me acolheu da agenda necessária de ser cumprida para ter um Carnaval perfeito", declarou Barbosa à Revista Quem.

Gracyanne foi escolhida como madrinha de bateria da escola em setembro do ano passado. Há quatro anos ela não desfila, sendo a última vez em 2020, pela União da Ilha, no Rio de Janeiro.

"Fiquei arrasada quando me dei conta (que não ia participar), intensifiquei a fisioterapia, fiz e faço tudo o que os médicos que me acompanham pedem, mas não vou conseguir estar 100% a tempo", declarou.

Ela contou ainda como se sentiu acolhida pela "família camisa verde e branco": "Estava ansiosa, feliz e esperando por esse momento, quem me acompanha sabe o meu amor pelo carnaval, o quanto fiquei feliz pelo convite. Fizeram com que eu me sentisse em casa desde o primeiro contato".

Gracyanne garantiu que não estará na avenida apenas presencialmente. "Claro que estarei ligadinha no desfile, torcendo bastante e acreditando no título tão merecedor. Ano que vem, se Deus quiser, estarei com vocês! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho", complementou.

A influenciadora afirma que o foco agora é estar em forma para o Carnaval de 2025. “A promessa é de um retorno no próximo ano, com uma força renovada e um samba no coração ainda mais vibrante. Agradeço de todo o coração pelo apoio e compreensão de cada um de vocês. Da minha família, dos integrantes da escola, diretoria e segmentos", finalizou.