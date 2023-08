Gkay publica fotos de viagem ao lado do namorado, em Los Angeles; veja

A influenciadora Gkay segue em uma temporada nos Estados Unidos e resolveu compartilhar imagens da viagem ao lado do namorado, o empresário Marcos Túlio Rodrigues. Em uma noite de festa, em Los Angeles, os dois posaram juntos com looks especiais.

"A minha foto preferida é a 3 e a de vocês????", escreveu Gkay na legenda da publicação. Na foto, a também atriz e humorista apareceu abraçada com o amado, dando destaque para um vestido tubinho preto.

Gkay e Marcos Túlio estão juntos desde maio deste ano, quando foram vistos em uma série de eventos. Os dois se conheceram na Farofa, festa de aniversário promovida pela influenciadora que reúne atrações musicais durante vários dias.

Marcos Túlio, entretanto, não faz parte do mundo dos famosos como Gkay. O rapaz, de 25 anos, é sócio do pai em uma gigante atacadista de materiais de construção em Minas Gerais.