Giovanna Lancelotti se vacina contra Covid-19 aos 28 anos em Noronha e rebate críticas

A atriz Giovanna Lancelotti, de 28 anos, foi vacinada contra a Covid-19 em Fernando de Noronha na última segunda-feira (14), e negou ter furado fila para receber o imunizante após repercussão do caso nas redes sociais.

Atualmente, a ilha de Pernambuco conduz programa de vacinação apenas para moradores e trabalhadores que residem na ilha. Segundo Giovanna, ela se encaixa na segunda categoria e recebeu a primeira dose da AstraZeneca.

Legenda: Giovanna Lancelotti divulgou imagens da passagem por Noronha no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Em comunicado oficial, a artista revelou ter estado em Noronha por conta de um trabalho. "Estive na Ilha de Fernando de Noronha entre os dias 16 de maio e 16 de junho, cumprindo parte de um contrato de criação e divulgação de conteúdo digital para uma pousada que vai de maio a dezembro", afirmou.

Lancelotti já havia comentado nas redes sociais que não foi informada de qualquer problema em relação à vacinação no local.

"Durante esse período, a minha faixa etária foi convocada pelo Governo do Estado de Pernambuco para a vacinação contra o coronavírus, incluindo entre os chamados moradores permanentes, moradores temporários e prestadores de serviço", pontuou.

Atualmente, Giovanna já retornou ao Rio de Janeiro, mas também relatou que deve voltar em breve a Fernando de Noronha para continuar o trabalho firmado com a pousada local.

Na nota, ela ainda agradeceu cientistas, enfermeiros e profissionais de saúde responsáveis pelo Plano Nacional de Imunização em solo brasileiro.

Legenda: Giovanna publicou posicionamento no Twitter Foto: reprodução/Twitter

"Me dirigi ao posto de saúde para participar da campanha de imunização e me vacinei, exercendo meu direito à saúde e meu dever social de não representar um foco de transmissão do vírus pela ilha", finalizou.

Vacinação em Noronha

Ainda na semana passada, Fernando de Noronha recebeu nova remessa com total de mil doses de vacina do governo estadual de Pernambuco. A intenção seria tornar a ilha a primeira localidade do estado com toda a população adulta imunizada contra o coronavírus.

Agora, segundo a administração de Noronha, o total de 1.613 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas e 90% da população adulta está imunizada com a primeira dose.