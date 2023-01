Giovanna Ewbank se emociona ao comentar transtorno sensorial do filho; entenda

A apresentadora Giovanna Ewbank relatou em seu podcast, “Quem Pode, Pod”, que Bless, de 8 anos, um de seus filhos com o ator Bruno Gagliasso, foi diagnosticado com o transtorno do processamento sensorial. Ao lado de Fernanda Paes Leme, ela contou ao convidado do podcast, o jornalista Manoel Soares, que a descoberta do diagnóstico aconteceu durante a pandemia da Covid-19.

O Bless começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, até que uma médica em São Paulo o diagnosticou com uma síndrome sensorial*. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais, sente mais cheiro”, disse.

Em um comentário na página de Hugo Gloss no Instagram, Giovanna relatou que ficou tão emocionada na hora do podcast, que se confundiu e chamou o transtorno de síndrome. “Na hora, estava emocionada e não falei corretamente, mas é exatamente isso”, escreveu.

Foto: reprodução/redes sociais

Ainda no podcast, Ewbank contou que no início não se importou com os alertas de Bless, e que chegou a repreendê-lo. “Diversas vezes ele passava, por exemplo, pela cozinha, e falava: 'Ai, que cheiro forte!'. E eu falava: 'Bless, para com isso. É frescura, filho! É o cheiro da cebola'. Quando ele pisava na grama e falava: 'Me tira daqui!'. E eu falava: 'Filho, para de frescura, é só grama'. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato - onde a gente vai muito - porque o barulho das moscas incomodava ele”.

Por isso, quando descobriu o diagnóstico, a apresentadora se sentiu muito culpada. Ela ainda alertou para que os pais prestem mais atenção nas crianças. “A gente teve que entender, observar, se adaptar. E hoje, o Bless vive com essa síndrome sensorial muito bem. Mas foi preciso o meu olhar, o olhar do Bruno, o olhar de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Bless. Eu poderia pensar que era frescura pelo resto da vida”, concluiu.

O que é o transtorno sensorial?

O transtorno do processamento sensorial (TPS) é uma condição em que o cérebro e o sistema nervoso têm dificuldade em processar estímulos do ambiente e os sentidos. Por muitas vezes, o TPS foi associado ao autismo, mas foi descoberto que é um distúrbio distinto que pode ou não acometer pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

“A criança apresenta alterações em seus aspectos sensoriais, como audição, tato, paladar, visão ou olfato, seja por falta ou excesso de estímulos e que podem causar hiper ou hipossensibilidade ou até mesmo um atraso sensorial”, explicou a fonoaudióloga do Instituto de Gerenciamento em fonoaudiologia e Deglutição (IGD), Gabriela Souza, ao portal Bebê.com.br.

Ainda conforme a publicação, entre os sintomas da condição estão: necessidade de estar sempre em movimento; dificuldade em processar e expressas sensações, como frio, calor, fome e cansaço; distração; seletividade alimentar; irritação; intolerância a alguns tecidos ou texturas; dificultado na fala, entre outros sinais.

Há diversas formas de tratar o transtorno, segundo a reportagem, o tipo de abordagem dependerá da área do especialista responsável pelo paciente.

“Na educação, por exemplo, há a metodologia montessoriana; na psicologia, a abordagem cognitiva-comportamental; e na fonoaudiologia temos diversas estratégias terapêuticas para estimular o desenvolvimento desde a linguagem verbal e corporal até a motricidade orofacial, que é responsável pelo funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios [como boca, lábios, língua e bochechas]”, detalhou Gabriela.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.