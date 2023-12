Gil Brother Away, humorista do Hermes e Renato, morre no Rio de Janeiro

Gil Brother Away, humorista da MTV, morreu nesse domingo (3), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. O artista atuava no programa Hermes e Renato, na emissora, nos anos 2000 e era conhecido por bordões icônicos e humor ácido.

"A notícia não é boa. O nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, às 22h, mas conseguiram falar com a gente hoje cedo. Eu vim pra cá no hospital fazer todo o trâmite. Nosso Away foi morar com o Papai do céu", disse o sobrinho William Passos, aos prantos, no Instagram de Away, nesta segunda-feira (4).

O familiar estava com os filhos e esposa durante o anúncio. Passos ainda agradeceu o auxílio dos fãs para o pagamento do tratamento de câncer na próstata e bexiga que o humorista enfrentava. No início de 2023, Away sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Tratamento após AVC

O AVC ocorreu no primeiro semestre de 2023, no Rio de Janeiro. Na época, Willian foi alertado pelos vizinhos, que avisaram sobre comportamentos atípicos, como andar nu pela casa.

Ao fazer uma visita ao tio, Willian encontrou Gil caído no chão. "Ele tinha batido com a cabeça e corremos com ele pra UPA. Chegando lá, ele já ficou internado, fizeram o laudo, que confirmou que bateu com a cabeça e havia sofrido um AVC. Aí começamos essa luta com ele", explicou.

O humorista ficou internado no Hospital Clínico de Correias por três meses, período em que perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo.

"O médico falou: 'Olha, Willian, quando chegar em casa, procura um oncologista, busca fazer a fisioterapia e uma fono pra ele ir se reabilitando", detalhou.

Quem era Gil Brother Away

Jaime Gil da Costa nasceu em Petrópolis, em 1957. Era ator, comediante, youtuber e ex-dançarino brasileiro.

No Hermes e Renato, interpretou personagens variados como mendigos, traficantes, jornalistas, empresários, advogados e um cozinheiro.