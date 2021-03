Gal Gadot anuncia terceira gravidez: 'lá vamos nós de novo'

A atriz Gal Gadot, de 35 anos, anunciou nesta segunda-feira (1º), que está grávida do terceiro filho. Famosa pelo papel como Mulher-Maravilha nos cinemas, ela contou a novidade em foto no Instagram ao lado do marido, Yaron Varsano, e das duas filhas do casal, Alma e Maya, de 9 e 3, respectivamente.

"Lá vamos nós de novo", escreveu a artista na legenda da publicação. Na imagem, as meninas e o esposo de Gadot aparecem com as mãos na barriga da futura mamãe.

Nos comentários, amigos próximos, famosos e fãs da israelense parabenizaram o casal pelo acontecimento. "Parabéns, mamãe!", disse Jason Momoa, que atuou ao lado de Gadot em 'Liga da Justiça' interpretando o Aquaman.

"Simmm! Tão ansiosa!", escreveu a atriz Kate Hudson, também em homenagem ao novo momento da 'Mulher-Maravilha'. Até o início da tarde desta segunda, o registro bateu a marca de dois milhões de curtidas no Instagram.