Gabriela Prioli e Bela Gil entram para time de apresentadoras do 'Saia Justa'

Gabriela Prioli e Bela Gil foram anunciadas, nesta quarta-feira (25), como as novas integrantes do grupo de apresentadoras do "Saia Justa", do canal fechado GNT. Na terça-feira (24), a advogada divulgou a saída da CNN Brasil, após dois anos no veículo. Bela já atuava em outras atrações da emissora global.

Agora, a dupla assume os lugares de Luana Xavier e Sabrina Sato, que, conforme o portal g1, devem seguir com outros projetos no grupo Globo. Ao lado das novatas, Astrid Fontenelle e Larissa Luz continuam no comando do programa.

Antes do GNT, Prioli passou pelos programas "Grande Debate", "Mundo Pós- Pandemia", "CNN Tonight", entre outros da CNN. Ela também foi o rosto e o nome da próprio atração, o talk show "À Prioli". O projeto teve três temporadas.

Já a herdeira de Gilberto Gil é ativista e escritora e apresentou "Bela Cozinha", "Vida Mais Bela" e "Refazenda", no próprio canal do grupo Globo.

Ainda segundo a publicação, a estreia da nova temporada está prevista para 8 de março desde ano.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.