Fiuk revela dificuldades financeiras no BBB 21 e ganha memes em redes sociais

O ator e cantor Fiuk, finalista do BBB 21, chamou atenção por discurso durante programa ao vivo neste domingo (2). O filho do cantor Fábio Jr. relatou dificuldades financeiras durante a pandemia do coronavírus. O confinado do reality disse que até vendeu bens como carro e notebook para poder se manter. As redes sociais não perdoaram e logo o assunto virou brincadeira na internet.

"Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador, principalmente nesse pandemia. Eu arrisquei minha vida toda aqui. Eu tô feliz só de tá onde tô e o meu grande sonho da minha vida e ganhar esse 1R$ 1,5 milhão", declarou Fiuk.

Legenda: Humorista Paulo Vieira enviou mensagem para Fábio Jr. e também simulou pedido de auxílio emergencial para Fiuk Foto: Reprodução/Instagram

Os memes rapidamente tomaram conta das redes sociais e fãs cobraram até de Fábio Júnior, pai do confinado, para ajudá-lo. O humorista Paulo Vieira mandou mensagem para Fábio Jr. e disse que iria abrir um pedido de auxílio emergencial para Fiuk. "Ajuda teu filho", escreveu o comediante no Instagram do cantor dos anos 1990.

Ainda na madrugada desta segunda-feira (3), o cantor Fábio Jr. iniciou campanha para o filho ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele publicou arte de "Fiuk Campeão" com link para a votação do programa

Veja memes: