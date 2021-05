Quem vai ganhar o BBB 21? Veja motivos de Camilla, Fiuk e Juliette para vencer reality

Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam o voto popular para ganhar o prêmio de 1,5 milhão do BBB 21. Na noite de domingo (2), os três finalistas tiveram um minuto para expor os motivos de ganhar o programa.Cada um deles falou sobre família, vida financeira e realização de sonhos.

Confira depoimentos e responda quem vai ganhar o BBB 21:

Camilla de Lucas

Legenda: Camilla de Lucas chorou durante depoimento sobre ganhar programa Foto: Reprodução/TV Globo

"Eu devo vencer essa temporada porque eu entrei aqui sem medo, não planejei nada. Eu cheguei aqui achando que eu ia sair atirando para todos os lados, me deparei com problemas reais da sociedade e eu soube encarar sim.

Eu lhe dei com pessoas que estavam sendo rejeitadas, eu lhe dei com pessoas duvidaram da sexualidade dos outros, eu lhe dei com pautas raciais, eu não vi com nada programado e eu mostrei quem eu sou de verdade. Diante dos problemas da sociedade, essa sou eu.

Então, mereço sim ganhar por que eu passei a maior pressão psicológica da minha vida. Mostrei o meu caráter diante de várias hipocrisias aqui dentro.

Então, mereço ganhar esse milhão e meio pela minha família que também precisa. Quero levar esse dinheiro para minha mãe, para transformar a vida da familia Lucas. Eu preciso muito desse dinheiro. TO aqui por isso, pelo dinheiro, por tudo. Me deixar ganhar esse dinheiro, pelo amor de Deus. Por isso, pela minha trajeitoria. Deixa eu ganhar. Vota Nova Iguaçu".

Fiuk

Legenda: Fiuk falou sobre objetos pessoais que vendeu durante a pandemia Foto: Reprodução/TV Globo

"Primeiro, sou muito muito grato de tá aqui. Graças a vocês, ai fora, eu to aqui. E, agora, eu vou falar como nunca falei porque eu vim aqui para me expor, pra me arrisca a minha vida toda nesse programa e ao contrário do que todo mundo pensa, eu tenho muito problema.

Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador, principalmente nesse pandemia. Eu arrisquei minha vida toda aqui. Eu tô feliz só de tá onde tô e o meu grande sonho da minha vida e ganhar esse 1,5 milhão.



Ao contrário do que todo mundo pensa, que eu sou famoso e num sei o que lá, minha família também precisa de ajuda, principalmente minha mãe. Eu quero muito muito muiito muito, por tudo que é mais sagrado nessa vida, ganhar esse prêmio, mas eu já só muito grato por tá aqui.

Meu sonho da minha vida seria vocês me darem esse presente. Eu quero mais do que tudo na minha vida. Mais do que tudo o quê desejei. Mais uma vez, quero agradecer. Agora, eu sou outra pessoa, vou sair daqui transformado, principalmente se eu sair com esse R$1,5 milhão".

Juliette

Legenda: Juliette falou em ajudar familiares e realizar sonhos com premiação

"Eu preciso, eu devo, eu quero ganhar esse um R$1,5 milhão não só por mim, mas por toda minha família e por todos aqueles que sonham em tá aqui. Venho aqui com a maior boa intenção do mundo, com o coração aberto e livre, preciso enfrentar coisas e monstros que eu temia.

Já pensei muito nas outras pessoas, eu continuou pensando sim, mas desse vez eu quero ganhar pelo meu mérito para puder ajuda todos aqueles que me ajudaram um dia e poder fazer coisas que com uma vida inteira de trabalho eu não conseguiria.



Eu quero dar orgulho a minha família, quero proporcionar uma vida digna para todos eles. Ai meu Deus do céu! Vocês já sabem o que eu preciso e o que eu não preciso.

Eu confio muito nesse programa e na decisão de vocês. Se for da vontade de vocês, que eu tenha esse R$1,5 milhão eu prometo que não vou decepcionar. Vou fazer a melhor coisa possível, confiem em mim. Por favor, votem muito".

