Filme de Super Mario Bros ganha trailer e data de estreia no Brasil; confira

O primeiro trailer do filme 'Super Mario Bros.' foi divulgado nesta quinta-feira (6) pela Illumination, que produz a animação em parceria com a Nintendo. No Brasil, o longa será lançado pela Universal Pictures no dia 30 de março de 2023.

A estreia nacional deve ocorrer uma semana antes da estreia nos Estados Unidos, segundo o portal Omelete. No Japão, a previsão é de chegar aos cinemas apenas em 28 de abril.

O elenco de vozes originais traz Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como a Princesa Peach e Charlie Day como Luigi. Além disso, endossam a lista nomes como Seth Rogen, Jack Black e Keegan-Michael Key, que serão os personagens Donkey Kong, Bowser e Toad, respectivamente.

Assista ao trailer em inglês

O filme é produzido pela Illumination, que assina animações como 'Minions', 'Meu Malvado Favorito' e 'Pets: a vida secreta dos bichos'.