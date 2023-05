Festival João Rock anuncia programação de shows; veja lista completa de artistas

O Festival João Rock, que acontece dia 3 de junho no Parque Permanente de Exposições, em Ribeiro Preto (SP), anunciou a ordem e o horário dos shows. São mais de 30 artistas confirmados na line-up, de acordo com programação postada nessa terça-feira (16).

Entre as atrações estão nomes como Ana Carolina, Pitty, CPM 22, Emicida, Mutantes, Gilberto Gil, Marina Sena e Manu Gavassi.

A programação começa às 14h com uma batalha de rimas e se encerra à 00h20, com apresentação de L7nnon e Filipe Ret com convidados.

Veja programação completa:

Palco João Rock

14h – Final Batalha de Rimas

15h – Finalista do Concurso de Bandas

15h40- Gilsons

16h45 – Capital Inicial

17h50 – Pitty

18h55 – Ira!

20h – BaianaSystem

21h05 – CPM22

22h10 – Emicida e convidados

23h15 – Planet Hemp

00h20 – L7nnon e Filipe Ret + convidados

Palco Brasil – “Lendas Vol.1”

15h30 – Tom Zé

17h30 – Mutantes

19h30 – Zé Ramalho

21h30 – Alceu Valença

23h30 – Gilberto Gil

Palco Aquarela

14h30 – Majur

16h30 – Marina Sena

18h30 – Flora Matos

20h30 – Manu Gavassi canta Fruto Proibido

22h30 – Ana Carolina – canta Cássia Eller

Palco Fortalecendo a Cena