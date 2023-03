Festa de 15 anos no Copacabana Palace tem Ivete Sangalo e Xamã e viraliza; entenda

Uma festa de aniversário de 15 anos realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, nesse último fim de semana viralizou nas redes sociais pela sua grandiosidade. O evento contou com shows de grandes nomes como Ivete Sangalo e Xamã.

Segundo os fornecedores e contratados, a festa levou 10 dias para ficar pronta. Internautas foram a fundo e descobriram que a aniversariante é da família do dono de uma famosa rede de supermercados do Rio de Janeiro.

Fotos e vídeos da festa começaram a circular e rapidamente o aniversário virou o assunto devido ao line-up de artistas. Além de Ivete e Xamã, se apresentaram L7nonn, Dennis DJ e Filipe Ret.

"E uma querida que fez uma festa de 15 anos com o line up melhor que o The Town", comentou um usuário no Twitter.

'Castelo High Tech'

Conforme a decoradora Patricia Vaks, que assinou o evento, o nome dado foi "Castelo High Tech". Todos os salões do hotel foram alugados e uma cabine de fotos no formato de carruagem foi a sensação da noite.

Um time de fotógrafos também foi contratado. "Nesse último final de semana aconteceu a maior festa de 15 anos de 2023. Sim… o ano mal começou, mas podem acreditar quando eu digo que foi a maior festa. E eu e a minha equipe tivemos a honra de estar fotografando esse evento inesquecível", publicou o fotógrafo Felipe Azevedo.