Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, retoca harmonização após críticas; veja vídeo

Fernanda Campos foi às redes sociais, nessa terça-feira (27), ironizar as críticas que vinha recebendo em relação a sua aparência. A influencer, que revelou ter tido um caso recente com o jogador Neymar, postou uma foto e um vídeo nas redes sociais apresentando o retoque da harmonização facial.

"Retoquei a harmonização que estava incomodando tanto vocês", escreveu em uma foto publicada nos Stories do Instagram.

Legenda: "Retoquei a harmonização que estava incomodando tanto vocês", escreveu ela em seus stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda publicou, em outra rede social, um vídeo com os procedimentos feitos no retoque.

Affair entre Neymar e Fernanda

De acordo com a influenciadora, ela e Neymar trocaram WhatsApp no início do ano, em janeiro. Os dois fizeram chamada de vídeo e agora, em junho, quando o jogador retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro em um apartamento luxuoso em São Paulo.

A colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, recebeu a informação de que o atleta estava na capital paulista para encomendar um terno, uma vez que seria padrinho de casamento de um amigo.

Fernanda Campos declarou ainda que não sabia do namoro de Neymar e que sentiu usada e achou "escroto" ele não ter falado do relacionamento.

A influenciadora explicou que só descobriu sobre o namoro dele com Bruna quando o jogador compartilhou fotos dos dois no Dia dos Namorados. Ela destacou ainda que não quer mais encontrar Neymar.