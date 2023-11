Felipe Neto publica ultrassom da namorada após ser convocado: ‘Precisamos conversar’

O youtuber Felipe Neto, de 35 anos, foi surpreendido pela namorada, Juliane Carvalho, de 21, nesta terça-feira (14). A estudante de Direito enviou para o youtuber um ultrassom com a frase: "Precisamos conversar".

O influencer logo pensou que a namorada estivesse grávida. Porém, ela explicou que se tratava de uma brincadeira. "Era pedra no rim", postou ele, nos stories do Instagram.

A estudante, com humor peculiar, escreveu em seu perfil na rede social "X" (antigo Twitter): "Sim. Novamente. Vou surtar. Mas, desta vez, não são três e, sim, uma bem pequenininha. Está tudo bem! Eu só preciso beber água. E vocês também!", disse. Ela até batizou a pedrinha de Jubileyde. "Ele tá comemorando minha pedra no rim?", continuou ela.

No "X", os internautas repercutiram a pegadinha da namorada do famoso. Eles comentaram que a garota é simples, "gente como a gente" e bem-humorada. "Entrei no perfil da Juliane, namorada do Felipe Neto e amei ela, senti que somos best", disse uma pessoa. "Essa namorada do Felipe Neto é uma querida. Vou virar amiga dela aqui no tt!", escreveu outra.

Legenda: Felipe Neto compartilha ultrassom da namorada Foto: Reprodução Instagram

Diferença de idade

Em mais alguns tuítes, é possível perceber o choque pela idade de Juliane. "A namorada do Felipe Neto é 14 anos mais nova que ele. Isso é muito bizarro", comentou uma pessoa. "Eu, contra a minha vontade, acabei de descobrir que a namorada do Felipe Neto tem minha idade e tô perturbada com isso porque na minha cabeça ele tem idade pra ser meu pai", falou outra internauta.

No início de novembro, Felipe compartilhou a primeira foto ao lado da estudante de Direito. De acordo com rumores, eles estão juntos desde junho, quando passaram a interagir nas redes sociais. O youtuber não assumia relacionamento desde 2021, quando terminou o namoro de quatro anos com Bruna Gomes.